«Il futuro del servizio idrico integrato in Campania», webinair promosso dall'Università Parthenope

Un convegno a distanza promosso da Università Parthenope di Napoli con Public Utilities ed il contributo di Integraa srl, si terrà giovedì 25 marzo alle ore 14,30 e avrà come titolo «Il futuro del servizio idrico integrato in Campania». Porterà i saluti il Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici Riccardo Marselli. Interverrà per le conclusioni il Vicepresidente della Giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola.

«La pandemia ha effetti sulla vita di noi tutti ed è difficile fare programmi in un momento di incertezza - si legge -. Eppure, proprio in momenti come questi, occorre pensare al futuro ed è indubbio che le Public Utilities possano apportare un significativo contributo alla ripartenza del Paese ed ad una crescita duratura e sostenibile, nel quadro del Green Deal europeo. Un tema ancora più importante in una Regione come la Campania, che ha un grande fabbisogno di investimenti nel Servizio Idrico Integrato, a cui occorre rispondere in tempi brevi. Da qui le molte questioni con le quali occorre misurarsi: dall’efficienza energetica alla capacità di riscossione, dal risparmio della risorsa idrica all’innovazione tecnologica, dai grandi investimenti infrastrutturali a quelli digitali. La videoconferenza – organizzata dal Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici della Università di Napoli Parthenope e da Public Utilities, grazie al contributo di Integraa Srl, società che si occupa di innovazione tecnologica nel SII – ha l’obiettivo di stimolare alcuni dei principali attori del settore, di natura istituzionale e manageriale, sui temi emersi dalla crisi e sul futuro di un settore portante del Paese».

L’accesso alla videoconferenza potrà essere effettuato tramite PC o TABLET; non occorrono né webcam né microfono Il partecipante riceverà una mail dall’organizzazione con link diretto per accedere alla videoconferenza.

