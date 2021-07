Il ministro Carfagna all'università Parthenope: al via il master con il Mit di Cambridge

L'università Parthenope di Napoli ha sottoscritto un accordo di collaborazione quinquennale esclusiva con il Massachusetts Institute of Technology di Cambridge - MIT con il Master in “Entrepreneurship and Innovation Management”- MEIM, Master in Imprenditorialità e Gestione dell’Innovazione. L’accordo internazionale sarà presentato in conferenza stampa giovedì 22 luglio alle ore 16,00 presso la sede della Parthenope di Villa Doria d’Angri, via Petrarca, 80, interverrà il ministro per il sud e la coesione territoriale Mara Carfagna.

Saranno presenti: Alberto Carotenuto rettore dell'università Parthenope, Vito Grassi vicepresidente Confindustria nazionale, Valeria Fascione assessore alla ricerca, innovazione e start up regione Campania e Francesco Calza prorettore vicario dell'università Parthenope. Per la MIT Sloan School of Business si collegheranno da Cambridge il professore Stuart P. Krusell e David Capodilupo assistant dean, global programs of MIT Sloan.

Il master, realizzato dall’università Parthenope e dalla MIT Sloan School of Management, ha la durata di 12 mesi ed è l’unico del suo genere in Italia. Gli studenti si confronteranno con professori dell’università Parthenope, del MIT e di altre rinomate università e potranno anche partecipare ad un programma intensivo di studio di tre settimane presso il campus di Cambridge (USA), avendo così l’opportunità di arricchire le loro conoscenze in un contesto internazionale all’avanguardia, entrando a far parte del network alumni del MIT.

Il Master consente l’accesso anche a studenti dell’università Parthenope del secondo anno delle lauree magistrali in Marketing e management internazionale, Informatica e di Ingegneria gestionale abilitando, di fatto la possibilità di sommare al titolo di laurea quello del master universitario Meim. Gli studenti saranno formati anche attraverso attività di tirocinio, selezionate aziende supporteranno gli studenti in tutte le fasi di formazione ed approccio al mondo del lavoro. Sono previste borse di studio e prestiti per merito. Nel 2021 il Mit è stato classificato da QS World University Ranking, per il nono anno consecutivo, come la prima università al mondo. L’Università Parthenope con il MIT ha un accordo quinquennale di esclusiva in Italia in merito alle Scuole di Management.