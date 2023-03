Imposimato, digitalizzato l'archivio dell'ex giudice per le università

Indagò sul caso Moro, sulle Brigate Rosse, sulla banda della Magliana, sull’attentato al Papa e sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Ma anche su vicende giudiziarie contorte accadute a Napoli, che ancora oggi restano un mistero e per le quali si spese fino agli ultimi anni, come il duplice delitto delle bimbe di Ponticelli nel 1983. Ma da oggi quel patrimonio immenso diventerà accessibile a tutti. L’archivio dell’ex magistrato Ferdinando Imposimato sarà infatti fruibile e consultabile per le università, italiane ed estere, che ne faranno richiesta.

Come spiega Francesca Toto, presidente dell’organizzazione di volontariato Comitato per la legalità e l’anticorruzione: «Siamo davvero onorati e orgogliosi di poter dare risalto a questa importante iniziativa, cioè che il Centro Studi Ferdinando Imposimato raccoglierà e renderà disponibile l’archivio digitalizzato del nostro caro e indimenticato presidente».

Nato a Maddaloni, in provincia di Caserta, l’ex giudice fu sempre in prima linea in importanti inchieste che riguardarono i casi più importanti della cronaca e della storia giudiziaria italiana e per questo fu oggetto di minacce e intimidazioni, che sfociarono nell’uccisione del fratello Franco l’11 ottobre 1983. Autore di vari saggi e libri sul rapimento del presidente della Dc nel marzo 1978, sul terrorismo e la criminalità, Imposimato ha fino all’ultimo testimoniato la sua indefessa volontà per la ricerca della verità, coniugando le sue ricerche e i suoi studi con l’impegno civile per la legalità e la giustizia.

Vista la straordinaria eredità documentale lasciata alla famiglia, l’attività del Centro Studi Imposimato (diretto dalle figlie Alessandra e Chiara e dalla moglie Anna Maria Giorgione, anche lei magistrato, della Corte dei Conti) - assume una particolare importanza. La messa a disposizione agli studiosi, in forma digitale, dei fondi di archivio lasciati dall’ex giudice istruttore del Tribunale di Roma costituisce infatti un contributo di enorme valore per tutti coloro che fanno ricerca storica.

Per quanto riguarda, invece, le varie attività in cantiere, la presidente Toto pone l’attenzione su alcuni progetti, così come vennero delineati dallo stesso Imposimato prima della sua scomparsa avvenuta il 2 gennaio 2018: il Centro Studi Imposimato, un patrimonio di conoscenze culturali, sociali e giuridiche, che sarà devoluto ad alcune università italiane e straniere per la consultazione in loco del materiale che stiamo provvedendo a digitalizzare; il Centro di ascolto e aiuto ai minori intitolato a “Franca Decandia”, paladina dei diritti umani, presente anche con un profilo Facebook; il Centro di recupero e riabilitazione per uomini autori di reato contro donne e minori, tratto e ispirato dagli insegnanti e lezioni morali del giudice presso le carceri italiane dove prestava la sua attività gratuita. Un centro che è già realtà, come spiega la Toto.