Insieme manteniamo la rotta, alla Parthenope seminari digitali interattivi università-scuola

Parte da oggi all'Università Parthenope il progetto Insieme manteniamo la rotta, un programma di sperimentazione - organizzato dal prorettore all'orientamento e placement e dai servizi di orientamento e tutorato - per mettere in collegamento virtuale l'Università e la Scuola superiore e far sì che un momento di emergenza possa trasformarsi anche in una occasione di formazione. L'ateneo ha invitato tutte le scuole della Campania interessate ad aderire ad un programma di seminari digitali interattivi, attraverso i quali gli studenti possano approfondire con i docenti dell'università tematiche di loro interesse. Tanti spunti di dibattito interessanti, dalla solidarietà e la sanità ai tempi del coronavirus alla dieta mediterranea, ed ancora dallo studio dei modelli epidemiologici alle prospettive di sviluppo dell'economia circolare, ai rischi finanziari e il fintech; gli studenti potranno partire alla volta del sistema solare oppure imbarcarsi in un viaggio virtuale verso l'Antartide, in compagna dei ricercatori dell'Ateneo appena tornati dal Polo sud. Ed ancora i big data, i social network, l'energia, le tecnologie per il turismo, la cyber security o le prospettive dell'Unione europea, in un momento di grandi trasformazioni. Un panorama molto vasto che può incontrare i gusti e le esigenze di tanti studenti oggi costretti a restare a casa, un modo per mantenere la rotta o, ancor di più, per trovare la propria rotta futura.



L'Università Parthenope già dal 4 marzo, giorno di inizio del secondo semestre di corsi, ha permesso ai suoi studenti di svolgere lezioni, esami e sedute di Laurea a distanza, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. Questa stessa tecnologia sarà messa a disposizione delle scuole che aderiranno al progetto per creare un ponte di conoscenza tra i giovani, un momento di scambio e di approfondimento, anche in vista delle future scelte culturali e professionali. L'emergenza dettata dal Coronavirus ha sconvolto le vite di tutti ed anche il modo di fare didattica. Inventare nuovi stili di comunicazione e moderni meccanismi di interazione a distanza può dare l'opportunità a tutti di scoprire le possibilità che offre oggi la tecnologia. Per essere meno soli oggi, per essere più all'avanguardia domani.