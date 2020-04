Interrogazioni on line e video: il modello del liceo Vittorio Emanuele a Napoli

In queste settimane di Didattica a distanza non sono più i problemi a fare notizia ma la qualità delle lezioni e l'interazione tra studenti e docenti. Qualche liceo ancora fa fatica a stare al passo, altri invece, nel giro di quarantott'ore sono riusciti a mettere insieme video lezioni e creare classi virtuali. Tra questi il liceo «Vittorio Emanuele II-Garibaldi», terzo nella classifica Eduscopio dietro a «Sannazaro» e «Umberto I», guidato dalla dirigente Valentina Bia che ha messo insieme una Dad tanto efficace quanto presente, come segnalato dai genitori degli studenti, soddisfatti per il piano messo a punto per l'emergenza Covid. La sospensione della didattica in aula per decreto durerà fino al 3 maggio (però sicuramente si procederà fino alla fine dell'anno) ma la dirigente Bia si sta impegnando per accelerare l'implementazione di una piattaforma propria da usare anche l'anno prossimo, nell'eventualità che il Miur possa consigliare una Dad alternata a lezioni in classe.

È il 6 marzo quando al liceo «Vittorio Emanuele II-Garibaldi» la dirigente Bia comunica il piano per la didattica a distanza, che sarà quasi immediatamente completato da lezioni virtuali in sincro, con tanto di interrogazioni. Come molti istituti, sono partiti con strumenti già accessibili all'utenza come il registro elettronico Argo Did Up. Ma è il contatto umano, seppure attraverso lo schermo il valore aggiunto del liceo. «I genitori ci hanno immediatamente fatto presente la necessità di mantenere un contatto visivo tra docenti e studenti» racconta la dirigente. «Siamo stati d'accordo e nonostante qualche docente avesse meno dimestichezza con la tecnologia, tutti si sono impegnati al massimo per offrire video lezioni ai ragazzi. C'è stata una risposta straordinaria da parte del corpo docente, ne sono molto orgogliosa». La Dad del liceo prevede due punti focali: uno sono i video tutorial dei docenti, appunto, dove forniscono approfondimenti disciplinari e spiegazioni su argomenti specifici; l'altro la piattaforma interattiva Google Classroom.



Qualche studente era privo di strumenti e la scuola è intervenuta con il prestito in comodato d'uso di tablet «anche se il problema maggiore spesso non superabile è la qualità delle connessioni, non sempre veloci e costanti». Le due sedi, infatti, sono frequentate da una platea di studenti molto eterogenea, spesso provenienti da fuori comune e da aree urbane senza fibra. «All'inizio è stato difficile fissare la Dad» ammette la dirigente Bia. «Ci è caduta tra capo e collo e in meno di 48 ore abbiamo dovuto organizzare le attività. Ho lasciato libertà di scelta ai docenti continua ma nessuno si è tirato indietro, scegliendo ciascuno il mezzo migliore per proporre le video lezioni. Alla fine tutti si sono allineati con il risultato che tra docenti e studenti c'è una grande e costante interazione». Gli studenti modello? «Quelli del biennio: sono più presenti, entusiasti e interattivi rispetto a quelli del quinto anno, che invece vorrebbero tornare in aula subito».

È una «piattaforma d'istituto, che soddisfi le esigenze di tutti e sia utilizzabile da tutti. Non l'abbiamo ancora individuata, ma entro la fine dell'anno scolastico mi auguro di fissarla». La piattaforma d'istituto garantirebbe maggiore privacy e sarebbe non hackerabile, e molte scuole ne accelerano l'implementazione per essere pronti in futuro. «Non sappiamo il prossimo anno scolastico come sarà consigliato dal Miur, quello che è chiaro è che dovremmo garantire la distanza minima e attenerci alle norme scolastiche vigenti. Ho calcolato che occorrerebbero aule di 50 mq dove insediare 15 banchi, ma ogni classe è composta da circa 25 alunni, quindi come si fa?». La soluzione paventata dalla dirigente Bia è «la turnazione in aula e in classe virtuale. Una parte di studenti sarà in classe, l'altra in videoconferenza seguirà in contemporanea, e si alterneranno».

