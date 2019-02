Il ministro Bussetti apre le porte: «Ottomila prof emigrati potranno tornare al Sud»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Febbraio 2019, 08:30

Il ministro dell'istruzione Marco Bussetti non accetta lezioni. «Sono leghista», dice orgoglioso, «e non faccio differenze tra la scuola del Nord e la scuola del Sud: l'ho dimostrato in questi sei mesi, lavorando sette giorni su sette, diciotto ore al giorno, dando a questi territori più risorse e attenzione di tanti altri che mi hanno preceduto. E non ho offeso il Mezzogiorno, nemmeno nell'intervista tanto contestata», in cui invita gli insegnanti a lavorare di più anziché chiedere più fondi.«Non ho detto una fesseria, per questo non saprei di cosa scusarmi. Mi spiace invece che le mie parole siano state strumentalizzate: sono state estrapolate dal contesto, peraltro, una bellissima giornata trascorsa negli istituti di Afragola e Caivano. La mia non era una critica o un'offesa rivolta al Sud».«Io conosco benissimo i sacrifici dei docenti che si sono trasferiti al Nord per colpa di un algoritmo, e anche le eccellenze nella scuola, nell'università, nella ricerca nel Mezzogiorno. E considero la scuola unica, ribadisco: quella frase è stata tagliata da una riflessione più ampia».«Ben vengano più fondi al Sud: noi abbiamo già dato 50 milioni per la Scuola superiore del Sud a Napoli, ci siamo attivati per migliorare la situazione allo Zen di Palermo, dando più scuole ai ragazzi, abbiamo previsto altre duemila cattedre, di cui molte al Sud, per il tempo pieno, 40mila posti in tre anni per il sostegno. E siamo anche al lavoro con l'Anci, l'associazione dei Comuni, per migliorare gli interventi e i rapporti con gli enti locali che hanno importanti competenze in materia: bisogna lavorare di più sulle sinergie, insistere. Ma più fondi non significa garanzia di risultati».