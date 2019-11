Test Invalsi torna obbligatorio per accedere all'esame di maturità

Torna obbligatorio il test Invalsi per accedere alla maturità. L'obbligatorieta è tornata dopo lo slittamento di un anno a seguito delle polemiche. La prova invalsi infatti è stata introdotta anche all’ultimo anno delle superiori a partire dall’anno scolastico 2018-2019 . Inizialmente doveva rappresentare un requisito necessario per accedere all esame di stato 2019 ma poi, a seguito delle polemiche, non fu così. Quest’anno torna l’obbligo: i ragazzi che sosterranno la maturità a giugno 2020 dovranno fare il test Invalsi. Le date disponibili vanno dal 2 al 31 Marzo 2020 Ultimo aggiornamento: 18:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA