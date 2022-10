Policlinico Federico II tra i primi ospedali specializzati al mondo nella classifica Newsweek

Il Policlinico federiciano si posiziona in ben tre specialità, nella classifica Newsweek dei migliori ospedali specializzati del mondo 2023.

Per Endocrinologia l'azienda ospedaliera universitaria federiciana si colloca in novantesima posizione, su 150 ospedali internazionali. Per Pediatria, si posiziona al 120° posto su 200 istituti nel mondo e, ancora, per cardiologia si posiziona al 275° posto.

La classifica comprende i primi 300 ospedali per la cardiologia e l'oncologia, i primi 200 per la pediatria, i primi 150 per la cardiochirurgia e l'endocrinologia e i primi 125 per gastroenterologia, ortopedia, neurologia, neurochirurgia, urologia e pneumologia.

«È un riconoscimento importante per l’Università Federico II, per i medici e per tutti i centri di riferimento europei e nazionali che abbiamo ottenuto negli ultimi 15 anni auspicando di poter migliorare ancora grazie alla collaborazione con l’azienda e l’ateneo», commenta Annamaria Colao, ordinaria di Endocrinologia alla Federico II nonché presidente della SIE (Societa italiana di endocrinologia) e titolare della Cattedra Unesco per l'educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile.