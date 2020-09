L'Università L'Orientale conferma: «Lezioni a distanza per ottomila studenti»

L'Università L'Orientale è la più antica scuola di sinologia e orientalistica del continente europeo. Il cinese mandarinico, scritto e parlato, vi è stato insegnato fin dalla fine del 1724, mentre l'hindi e l'urdù dal 1878. Attualmente l'ateneo è specializzato negli insegnamenti linguistico-letterari e storico-artistici inerenti l'Oriente e l'Africa, senza trascurare le culture espresse dai Paesi mediterranei, dall'Europa e dalle Americhe.

«La collaborazione internazionale è il nostro punto di forza, la cifra che ci caratterizza maggiormente. Abbiamo sofferto a non poter accogliere colleghi stranieri così come non poter andare all'estero e mi auguro che nel secondo semestre si possano ristabilire tutte le collaborazioni» ammette il rettore Elda Morlicchio che dal primo novembre passerà il testimone a Roberto Tottoli, ordinario di Islamistica, unico candidato delle elezioni che si terranno il 23 settembre. La didattica sarà varia: a distanza per i corsi triennali, in presenza per i corsi magistrali, mentre per le matricole è prevista a piccoli gruppi una partecipazione in presenza. Iscritti circa 10mila studenti di cui la metà in corso.

«Abbiamo lavorato già prima che ci fossero le linee guida ministeriali e insieme ai direttori dei tre dipartimenti abbiamo considerato le varie opzioni possibili» spiega Morlicchio. Prima di tutto sono iniziate le procedure per attrezzare aule per una didattica sincrona in streaming, poi a metà luglio è stata riaperta (solo su appuntamento e si proseguirà in questo modo anche nei prossimi mesi) la biblioteca «che rappresenta una delle priorità sia per coloro che sono impegnati nella ricerca che per i nostri studenti e ci è servita come prova generale in vista della riapertura di settembre».



Centro linguistico e laboratorio di archeologia saranno aperti invece, sempre su prenotazione, a partire della seconda metà di ottobre «dopo aver ben rodato il sistema di accesso alle aule. In genere sono gruppi piccoli e l'organizzazione più accurata e semplice». Chiuse invece le aule studio. Le iscrizioni ai corsi di laurea (in media 2mila iscritti alle triennali e 800 alle magistrali) sono iniziate ieri, a eccezione dei corsi che prevedono test d'ingresso anticipati di alcune settimane, ma il rettore non si aspetta cali. «L'Orientale non ha mai registrato una flessione delle immatricolazioni, neanche durante il crollo del 2008/2009. Anzi gli iscritti ai corsi magistrali sono addirittura aumentati negli ultimi anni». Per i dottorandi invece Morlicchio si augura che «potranno svolgere attività in presenza, partendo dalla prossima primavera e avendo numeri contenuti. È una speranza ma significherebbe che la pandemia sarà sotto controllo». Gli accessi saranno contingentati e consentiti solo a chi indossa la mascherina.

Almeno fino a dicembre, l'Orientale applicherà un sistema di didattica a distanza per tutti i corsi triennali. «Il motivo risiede nel fatto che, essendo corsi estremamente affollati e considerando che si tratta soprattutto di studenti pendolari, avrebbero incontrato molte difficoltà con il trasporto pubblico che gli avrebbero impedito una regolarità in vista delle restrizioni numeriche a bordo di metro e bus». In questo modo il programma di impegni settimanali costanti sarà alla portata di tutti gli studenti, anche quelli fuori sede. Ma per le matricole oltre alle lezioni a distanza, nel corso di tutto il semestre saranno organizzati incontri in presenza per piccoli gruppi oltre a un incremento del tutorato, che già esiste, cosicché i neo iscritti saranno accompagnati pian piano al mondo universitario nei primi mesi.

«Questo metodo, vista anche la capienza limitata delle nostre aule, è preferibile a un'alternanza fin da subito, che a nostro avviso disperderebbe l'impegno e risulterebbe meno proficuo». Ai corsi di laurea magistrale (in totale 1500 studenti più gli 800 del primo anno), che prevedono un insegnamento più seminariale e maggiore partecipazione in aula, sarà destinata una didattica prevalentemente in presenza.

