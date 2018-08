L'Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento promossa dall’Anvur

Lunedì 6 Agosto 2018, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 7 Agosto, 10:30

L'Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento è stata promossa dall’Anvur, Agenzia nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca. L’Ateneo beneventano risulta così la prima telematica ad aver ottenuto l'accreditamento pieno di tutti i corsi di studio secondo il nuovo sistema AVA 2.0 (Autovalutazione Valutazione periodica Accreditamento).L'importante risultato, che pone la Giustino Fortunato ai primi posti nel panorama delle università italiane, premia un intenso e costante lavoro negli anni che ha posto al centro la qualità. Successo dovuto anche a fattori distintivi: sette corsi di laurea, 40 professori incardinati con un rapporto studente-docente di 1 a 25, una piattaforma e-learning all'avanguardia, un'attenzione costante ad ogni studente ed alle sue specifiche esigenze e la ricerca qualificata e di respiro internazionale, ai quali si aggiunge il dialogo costante con il territorio e le istituzioni.Soddisfatto del risultato, il Magnifico Rettore dell'Unifortunato, prof. Angelo Scala, ha dichiarato: “Questo importante risultato tiene conto del lavoro fatto negli anni anche dal Rettore che mi ha preceduto, il prof. Augusto Fantozzi, e della sinergia tra tutto lo staff accademico, che ha lavorato intensamente per puntare sempre più in alto per una formazione di eccellenza. Eccellenza che ora giustamente ci viene riconosciuta a pieni voti".