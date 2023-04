Labor, Development & Policy evaluation: il programma gratuito di alta formazione online della Federico II

È online da oggi Labor, Development & Policy evaluation, il secondo di una serie di quattro programmi gratuiti, realizzati da Federica Web Learning in collaborazione con il DISES, il Dipartimento di Economia e Statistica dell’Università Federico II e nati dall’esperienza dei docenti del Master in Economics and Finance (MEF).

Dopo il rilascio del primo programma Finance, che ha registrato in meno di un mese più di trecento iscritti, prosegue il percorso dedicato ai giovani studenti e professionisti del settore finanziario che desiderano approfondire le loro conoscenze sui modelli dell’economia del lavoro e dello sviluppo.

Dalla microeconomia all’analisi delle politiche pubbliche, dallo studio dei casi reali agli strumenti più utili ed efficienti per la gestione di grandi basi di dati, il nuovo programma prevede cinque corsi ad accesso libero:

Methods for Data Analysis

Microeconometrics

Labor Economics

Development Economics

Tools for Data Analysis

Labor, Development & Policy evaluation si rivolge a un pubblico internazionale ed è realizzato interamente in lingua inglese. Gli studenti avranno la possibilità di confrontarsi con docenti altamente specializzati e di ottenere una preparazione spendibile in Italia e all’estero.

Videolezioni interattive, casi studio, esercitazioni con i principali software per la data analysis e focus di approfondimento caratterizzano i cinque corsi, tutti fruibili gratuitamente online in modalità asincrona. Al termine del programma e di ogni singolo corso sarà possibile acquisire un certificato.