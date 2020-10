Torna ​#LaMiaVitaDopoIlCovid: mercoledì live dalle 15 con il prof Calise

#LaMiaVitaDopoIlCovid: Ricercatori e scienziate raccontano con i giovani. Di e con Max Mizzau Perczel e Silvia Mattoni. Regia e coordinamento scientifico di Roberto Natalini. Aiuto regia Edward Bartolucci, social, analisi web e post produzione a cura di Silvia Perrella, carosello fotografico e video a cura di Riccardo Parisi.



Puntata speciale dal titolo: University digital revolution: Siamo pronti? 300 milioni di studenti e ricercatori potrebbero beneficiare della qualità di insegnamento e della ricerca pubblica italiana tra le migliori al mondo.



In diretta ore 15 il 7 ottobre sul sito web e i canali social di CNR.Comunicazione e su altri media. La registrazione della puntata con contenuti speciali sarà poi online sui canali social.



In diretta online ci saranno da Napoli il professore e filosofo Mauro Calise, direttore di Federica weblearning, il Centro dell'Università Federico II per la didattica multimediale che durante la pandemia ha incrementato di 10 volte il numero degli studenti, tra cui alcuni provenienti da Harvard e dal MIT, e autore del libro in uscita “Didattica digitale”, edizioni Salerno con l'introduzione del ministro per l'Università e la Ricerca Gaetano Manfredi. Da Milano Marco Napolitani, 28 anni, nuovo presidente di RadUni, il network delle radio universitarie, speaker radiofonico e laureato La Sapienza con studi in 5 università e 4 nazioni.



Nella seconda parte del programma da Pavia il virologo e divulgatore scientifico Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del Cnr e membro della Task force scientifica del Cnr a supporto del governo e cittadini per l'emergenza Covid, insieme in collegamento da Oslo con il giovane ricercatore del Norwegian Institute for Bioeconomy Research Jonathan Rizzi, coordinatore dell'iniziativa Scienza Senza Confini e che coinvolge studenti e ricercatori italiani in Norvegia e Islanda, tra cui chi studia all'Università più a Nord del mondo a Longyearbyen (78º N) nelle Svalbard. © RIPRODUZIONE RISERVATA