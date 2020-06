Manfredi: «No al plexiglass all'Università. Da settembre lezioni in presenza»

Niente plexiglass nelle aule universitarie e più fondi per le borse di studio. Lo conferma il ministro dell'Università Gaetano Manfredi a Skytg24: «Plexiglass nelle aule universitarie? No, non ci stiamo pensando. Pensiamo invece all'allungamento dell'orario per le lezioni e a un maggior numero di aule. Ci sarà dunque una diversa organizzazione».

«Da settembre lezioni in presenza e didattica a distanza». «Da settembre ripartiremo con le lezioni in presenza ma consentiremo anche un'integrazione con una didattica a distanza perché abbiamo il problema di affollamento delle aule, quindi ci saranno delle alternanze, e dall'altro abbiamo il problema degli studenti stranieri e fuori sede che richiederanno la dad. Non dobbiamo lasciare nessuno indietro». Lo ha detto il ministro dell'Università Gaetano Manfredi a Sky tg24.

Manfredi: «Allargheremo no tax area all'Università». «Interverremo sulle tasse universitarie allargando la no tax area, fino a 20mila euro di reddito Isee non si pagheranno le tasse. Tra 20mila e 30mila ci saranno degli sconti molto importanti e poi ci saranno interventi specifici gestiti dalle singole università per intercettare le famiglie che hanno subito un calo di reddito improvviso e non fotografato dall'Isee», dice Manfredi.

«Incrementato fondo per le borse di studio». «Abbiamo incrementato il fondo per le borse di studio universitarie per fare in modo che ci sia un allargamento della modalità di accesso. Stiamo lavorando con la conferenza Stato-Regioni. Poi ci saranno dei bonus per colmare il digital divide». Lo ha detto il ministro dell'Università Gaetano Manfredi a Sky tg24. «Sulla ricerca ci sarà inoltre un impegno importante, un grande piano finanziato dal governo», ha aggiunto.

«Esame di Stato non si può abolire». «L'esame di Stato per l'accesso alle professioni non si può abolire, è previstyo dalla Costituzione». Lo ha detto nel corso del suo intervento a Sky Tg24, il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi.

