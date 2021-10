Marigliano, la media “Elia Aliperti” compie 50 anni: festa nel nome del prete-poeta

«La nostra scuola è intitolata ad Elia Aliperti, sacerdote, insegnante, scrittore, poeta e personaggio illustre di Marigliano. La sua fama superò i confini del paese e il parroco di Lausdomini nel 1971 volle dedicargli la scuola, affinché egli fosse conosciuto anche dai ragazzi che la frequentano e perché il suo ricordo restasse sempre vivo in tutti i compaesani. Questa scuola media fu aperta al corso Campano e nacque come succursale della scuola Pacinotti. Nell’anno scolastico 1971-1972 raggiunse l’autonomia con il nome di Elia Aliperti. In quest’anno scolastico 2021-2022, ricorre il cinquantenario della sua autonomia come scuola», così il dirigente scolastico Luigi Amato spiega l'iniziativa per celebrare i 50 anni dalla fondazione della Media.

Un programma fitto di appuntamenti che parte venerdì 22 ottobre (alle 19 nell'Auditorium) con il racconto della storia della scuola attraverso i suoi dirigenti e docenti, allietando l’incontro con la musica dei ragazzi. Domenica 7 novembre alle 12 un concerto aperto al pubblico si terrà nella chiesa parrocchiale Santa Maria delle Grazie. Altri incontri sono previsti nel corso del mese e fino al 4 dicembre.