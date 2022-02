Mascherine Ffp2, la protesta delle scuole «Mini, scomode e spillate con la pinzatrice»

All'inizio hanno pensato a un lotto difettoso. Poi, non appena le consegne sono arrivate anche ai colleghi di altre Regioni che ne hanno parlato in chat, i dirigenti scolastici hanno capito che le mascherine Ffp2 acquistate per la scuola dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid, erano notevolmente diverse da quelle in commercio. La coppetta è più piccola rispetto alle altre di almeno due...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati