Esame di maturità 2019, al via la seconda prova: Tacito e Plutarco al Classico

Giovedì 20 Giugno 2019, 08:12 - Ultimo aggiornamento: 20-06-2019 09:13

Il Miur pochi minuti fa ha pubblicato il codice del plico telematico sul proprio sito www.miur.gov.it, e sui profili social. Le commissioni d'Esame coinvolte quest'anno sono 13.161 per 26.188 classi. I candidati iscritti alla Maturità sono 520.263, di cui 502.607 interni e 17.656 esterni. Il tasso di ammissione all'Esame è stato del 96,3%.Per il liceoecco T​acito (versione da Historiae) e Plutarco come autori della prova. L'oggetto della traduzione al liceo Classico è la fine di Galba.Per lola struttura della prova prevede la soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposti. Il compito di fisica proposto stamane ai maturandi prevede un problema da risolvere su un condensatore. La seconda prova riguarda complessivamente le due discipline caratterizzanti: matematica e fisica.Dall'autoritratto al selfie la traccia proposta oggi ai maturandi dell'indirizzo arti figurative plastico scultoreo.Per Scienze Umane, la traccia parte dai testi tratti da: "Lettera a una professoressa" (Scuola Barbiana), "Storia della scuola" (Saverio Santamaita)Un esame inedito su cui, comunque, i maturandi hanno avuto modo di esercitarsi con le simulazioni fornite dal ministero dell'istruzione nei mesi scorsi. Stessi timori riguardano, ovviamente, i ragazzi del liceo scientifico che potrebbero trovarsi alle prese con quesiti di matematica e fisica insieme, in un unico scritto. Qui l'incognita triplica addirittura, visto che lo scritto di fisica rappresenta una novità assoluta all'esame di Stato. Negli anni passati se ne parlò in più occasioni ma gli stessi docenti di fisica sconsigliarono uno scritto alla maturità perché i ragazzi non erano pronti. Oggi, dopo le simulazioni in previsione della prova, questo scoglio dovrebbe essere stato superato. La prova multidisciplinare è un'opzione che interessa tutti gli indirizzi di studio: al linguistico infatti potrebbe uscire un compito con due lingue straniere. E allora il tototraccia si fa complesso.Perché la scelta di una prova multidisciplinare? Le indicazioni del ministero indicano la necessità di zaccertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo».Diventa quindi importante verificare le competenze che caratterizzano l'intero indirizzo di studio. La prova durerà 6 ore e, come assicurato dal ministro Bussetti, saranno sufficienti allo svolgimento del compito. Per alcuni indirizzi degli istituti tecnici e professionali e per i licei artistici, musicali e coreutici, si andrà anche oltre le 6 ore come accaduto anche negli anni passati. La durata quindi, cambiando da indirizzo a indirizzo, verrà indicata in fondo alla traccia. I candidati del liceo classico possono portare entrambi i dizionari di greco e latino perché uno servirà per la traduzione e l'altro per l'analisi e il commento del secondo testo. E poi, archiviato anche il secondo scritto, si arriva direttamente all'orale: il vecchio quizzone, infatti, è stato abolito.