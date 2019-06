Maturità 2019, la seconda prova al liceo scientifico: problema sul condensatore

Giovedì 20 Giugno 2019, 07:53 - Ultimo aggiornamento: 20-06-2019 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per lo Scientifico la struttura della prova prevede la soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposti. Il compito di fisica proposto stamane ai maturandi prevede un problema da risolvere su un condensatore. La seconda prova riguarda complessivamente le due discipline caratterizzanti: matematica e fisica.Dall'autoritratto al selfie la traccia proposta oggi ai maturandi dell'artistico indirizzo arti figurative plastico scultoreo.Per Scienze Umane, la traccia parte dai testi tratti da: "Lettera a una professoressa" (Scuola Barbiana), "Storia della scuola" (Saverio Santamaita)Nei giorni delle prove scritte, è confermato il divieto tassativo per i candidati di utilizzare cellulari, smartphone, pc e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l'esclusione dall'Esame. Le commissioni d'Esame coinvolte quest'anno sono 13.161 per 26.188 classi. I candidati iscritti alla Maturità sono 520.263, di cui 502.607 interni e 17.656 esterni.