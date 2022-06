Maturità 2022, oggi la seconda prova diversa per ogni indirizzo: da 4 ore a 3 giorni per lo svolgimento.

Maturità 2022, oggi la seconda prova, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Quest'anno la prova sarà predisposta dai singoli istituti, che potranno così tenere conto di quanto effettivamente svolto dai ragazzi durante l'anno scolastico, anche in considerazione dell'emergenza pandemica.

Maturità, seconda prova diversa per ogni indirizzo

La durata della seconda prova scritta cambia da indirizzo a indirizzo; si va dalla prova in un unico giorno, con durata in genere di 6 ore (ma ci sono quadri di riferimento che possono prevedere anche una durata di 4 ore o una, massima, di 8 ore), alla prova dei licei artistici che dura 3 giorni (6 ore al giorno). Nei licei musicali e coreutici la prova dura due o più giorni, e comprende una parte scritta/teorica e una performativa. Ieri i docenti che insegnano la disciplina oggetto del secondo scritto, e che fanno parte delle commissioni d'esame di ciascuna scuola, hanno elaborato tre proposte di tracce sulla base delle informazioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di classe.

Tra queste proposte è stata sorteggiata oggi la traccia che sarà svolta da tutte le classi coinvolte. La prova si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.

Roma

Una versione di Tacito «De origine et situ Germanorum», è stata proposta stamane agli alunni di un liceo classico romano. Oltre a tradurre il testo dal latino all'Italiano, i maturandi devono rispondere a tre quesiti relativi all'interpretazione e alla composizione del brano e fare l'analisi linguistica e stilistica del testo. La seconda prova quest'anno è diversa da istituto a istituto.

"Giulio Cesare"

Al Liceo Giulio Cesare di Roma, come autore della seconda prova è stato scelto Seneca. I ragazzi devono tradurre un brano dalle Epistulae morales ad Lucilium, una raccolta di 124 lettere suddivise in 20 libri, scritte da Lucio Anneo Seneca negli ultimi mesi di vita. I maturandi sono chiamamti a fare considerazioni, riflessioni e parallelismi «ma sono perfettamente in grado di farlo, è un compito fattibile», dice un insegnante mentre i ragazzi sono alle prese con la versione.

Liceo delle Scienze umane

La globalizzazione è l'argomento sul quale devono cimentarsi per la seconda prova i maturandi di un Liceo delle Scienze Umane di Roma. «È uscito un argomento del primo quadrimestra che inizialmente ha spiazzato i ragazzi perchè è un tema molto ampio - spiega il presidente della Commissione, Danilo Vicca, dirigente scolastico di un Istituto alberghiero - la caratteristica della prova è di avere un limite massimo di pagine da scrivere per esporre quello che vogliono dire. Gli studenti, in 4 colonne, devono trattare i contenuti che vengono loro proposti offrendo un punto di vista critico. Dopo un primo momento di spiazzamento si sono rassicurati ed hanno iniziato a scrivere».

Le prove sono ovviamente diverse da istituto a istituto anche come numero di ore in cui possono essere svolte: negli Istituti alberghieri, per esempio, si fa una prova pratica mentre nei licei artici oggi i ragazzi sono alle prese con la progettazione, domani si lavora sul prototipo dell'opera che progettano e poi è la volta della relazione di accompagnamento «una prova complessa, calalata nel vivo della specificità degli indirizzi», conclude il preside Vicca.

Tutte le materie della seconda prova

Liceo classico: latino

Liceo scientifico: matematica

Liceo scienze umane: scienze umane

Liceo scienze umane opzione economico sociale: diritto ed economia politica

Liceo linguistico: lingua straniera 1

Liceo Musicale: teoria analisi e composizione

Liceo Coreutico: teoria, analisi e composizione

Liceo Artistico: diverso a seconda degli indirizzi

ISTITUTI TECNICI

Amministrazione Finanza e Marketing AFM: economia aziendale

Relazioni internazionali per il marketing: economia aziendale e geopolitica, inglese

Costruzioni ambiente e territorio: progettazione

Meccanica, meccatronica, energia: impianti, disegno e progettaz

Informatica e telecomunicazioni: informatica e sistemi e reti

Grafica e comunicazione: progettazione multimediale

Agrario: trasformazione dei prodotti

Turistico: discipline turistiche e aziendali

Trasporti e logistica art. logistica: logistica

Sistema moda: ideazione e progettazione

Elettronica ed elettrotecnica: elettronica ed elettrotecnica

ISTITUTI PROFESSIONALI

Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera: scienza e cultura alimentazione

Accoglienza turistica: diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva

Professionale Agricoltura: economia agraria

Servizi commerciali: tecniche professionali dei servizi commerciali

Manutenzione e assistenza tecnica: tecnologie tecniche installazione e manutenzione

Servizi socio sanitari: igiene e cultura medico sanitaria

La valutazione

Cambiano anche i punteggi delle prove: la prima punta vale al massimo 15 punti per la prima prova, 10 la seconda, 25 l'orale, per un massimo di 50 punti. Gli punti, al massimo 50, vengono dai crediti acquisiti dallo studente nel corso degli anni scolastici.