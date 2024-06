Maturità 2024, la guida completa, date, prove e commissioni: come funziona l'esame di Stato

Dopo l’ultimo giorno di scuola, soltanto tre gradini - due prove scritte e un colloquio orale - separano i maturandi dall’agognato diploma. La Maturità 2024 segue le “regole del gioco” stabilite dalla normativa sugli esami di Stato. Una formula, questa, legata alla riforma varata nel 2017. Ormai manca poco.

Così, con le prove all’orizzonte, può essere utile per i maturandi fare un ripasso di tutti gli aspetti che riguardano il loro esame: dal funzionamento delle prove, alla composizione delle commissioni, passando per l’assegnazione del punteggio. Informazioni, queste, che si possono rintracciare in una dettagliata guida sulla Maturità 2024 messa a punto dal portale Skuola.net.

Maturità 2024, le date delle prove: si inizia il 19 giugno con lo scritto d’italiano

La prima prova, come da tradizione, sarà quella di Italiano, fissata per mercoledì 19 giugno, dalle 8:30. Lo scritto sarà, come da tradizione, a carattere nazionale, vale a dire che sarà uguale per tutti gli indirizzi scolastici e per tutte le scuole d’Italia. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in quest’occasione, proporrà sette tracce, articolate in tre tipologie: due saranno relative all'analisi del testo, tre al testo argomentativo e due al tema di attualità.

Vietato, dunque, ridurre la prova ad un “tema di italiano”, perché in realtà la proposta è molto più complessa.

Il giorno seguente - cioè giovedì 20 giugno, sempre alle 8:30 - agli studenti toccherà affrontare la seconda prova, quella “di indirizzo”. Si tratta probabilmente dello step più temuto dai maturandi, essendo incentrato sulle materie caratterizzanti i vari percorsi scolastici. Ma le ragazze e i ragazzi possono già tirare un piccolo sospiro di sollievo. È vero, infatti, che le tracce anche qui saranno preparate dal Ministero ma ancora una volta a Viale Trastevere si è optato, praticamente ovunque, per far cimentare i candidati con una sola materia, sebbene l’ultima riforma dell’esame - datata 2017 - permetterebbe di combinare più discipline contemporaneamente.

Le materie, ovviamente, sono già state annunciate: al Classico ci sarà il Greco; allo Scientifico la protagonista sarà Matematica, al Linguistico i maturandi se la vedranno con Lingua Straniera 3. Negli istituti tecnici a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing toccherà di nuovo a Economia Aziendale; in quelli a indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio ci sarà Topografia. E così via. Le uniche grande eccezioni sono rappresentate dagli Istituti Professionali del nuovo ordinamento, dove la seconda prova verterà sulle competenze richieste in uscita da questi percorsi e sui nuclei tematici fondamentali di indirizzo.

Infine, nei percorsi EsaBac e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca, è prevista anche una terza prova scritta.

Maturità 2024, quando si svolge il colloquio orale

Per l’esame orale, invece, non c’è un vero e proprio calendario nazionale, in quanto sono le singole commissioni a stabilire in piena autonomia le date delle interrogazioni. Queste vengono, infatti, decise nel corso della riunione plenaria dei commissari, che si terrà pochi giorni prima della partenza dell’esame.

Durante questa occasione vengono sorteggiate le classi che daranno il via alla tornata di colloqui, nonché - all’interno di ognuna di esse - la lettera alfabetica (del cognome dei candidati) da cui inizieranno i colloqui. In linea teorica, il colloquio orale può iniziare dopo due giorni dalla pubblicazione dei risultati delle prove scritte, domeniche e festivi esclusi: la data fatidica, per le commissioni più celeri nelle correzioni, potrebbe quindi già essere quella di lunedì 24 giugno.

Esami di Stato 2024, la Commissione mista

A guidare i maturandi attraverso questo rito di passaggio sarà una commissione mista, composta da tre membri interni e tre esterni, oltre a un presidente (anche questo esterno) nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR). I membri interni saranno selezionati tra i docenti dai consigli di classe, mentre i membri esterni verranno scelti dall'USR di competenza dopo una fase di candidatura.

La funzione principale della commissione d’esame della Maturità 2024 sarà quella di valutare le prestazioni degli studenti, avvalendosi delle griglie di valutazione nazionali. Ogni commissione sarà responsabile di due classi e per questo sarà suddivisa in due sottocommissioni separate.

Maturità 2024, il voto finale e quanto vale il credito scolastico

Il voto della Maturità 2024 è composto da due voci. Il credito scolastico, ovvero il punteggio assegnato in base al rendimento in pagella durante il triennio finale, avrà una valenza di 40 punti. Le prove d’esame vere e proprie conteranno, invece, più della media voti dello studente: altri 60 punti, 20 per ciascuno dei tre passaggi. Per un totale di massimo 100 punti, eventualmente conditi da una lode sotto particolari condizioni di merito scolastico, ovvero il percorso netto tra carriera scolastica e prove finali. Inoltre, la commissione d’esame potrà assegnare fino a 5 punti bonus ai candidati che si sono più distinti, a condizione che abbiano ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti su 40 e un risultato nelle prove di esame pari a 50 punti su 60.

Gli assenti recuperano con le prove suppletive

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, uno o più candidati siano impossibilitati a sostenere le prove scritte nei giorni stabiliti potranno recuperarle nella sessione suppletiva dell'esame: il 3 luglio ci sarà la prima prova extra, il 4 luglio il secondo scritto-bis. Se anche in questa occasione qualcuno non fosse in grado di partecipare, a causa di ulteriori impedimenti, si potrà richiedere di sostenere una o più prove dell'esame di Stato in una sessione straordinaria. Per poterlo fare, si dovrà presentare una domanda al presidente entro il giorno successivo all'assenza, dopodiché la commissione e l'ufficio scolastico regionale competente prenderanno una decisione in merito alle richieste. Sarà poi il Ministero a stabilire i tempi e le modalità per l'esame extra.