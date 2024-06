Maturità 2024, il “toto-tracce” della Prima Prova: da Matteotti a Oppenheimer ma anche D'Annunzio e la violenza di genere. Tutte le ricorrenze

Manca veramente pochissimo: mercoledì 19 giugno alle 8.30 inizia l'Esame di Maturità 2024. Sono 500mila gli studenti pronti a confrontarsi con la Prima Prova: il tema d'italiano. I maturandi avranno sei ore a disposizione per sviluppare l'elaborato e sette tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito tra cui scegliere. La data si avvicina e il Tototracce impazza.

Maturità 2024, la prima prova: come funziona

Tre le tipologie di testo tra cui scegliere: 2 tracce di Analisi del testo (Tipologia A), 2 di Tipo Argomentativo (Tipologia B)e 2 di Attualità (Tipologia C). E ora fioccano i pronostici: Gabriele D’Annunzio e Luigi Pirandello: sono loro i nomi in pole position per un posto nella prima prova scritta della Maturità 2024, almeno secondo gli studenti. Vediamo dunque, attraverso un sondaggio di Skuola.net, quali potrebbero essere le tracce.

Tipologia A

Se per l’analisi del testo dovesse uscire un brano di prosa dell’Ottocento - possono uscire opere dall’unità d’Italia in poi - per i ragazzi, dunque, in pole position ci sarebbe il “vate” di Pescara: ne è convinto più di 1 su 3. Se, invece, la scelta del Ministero dovesse ricadere sulla prosa del Novecento, il favorito sarebbe il drammaturgo siciliano: lo indica oltre 1 su 4. Uno scenario, questo, molto simile a quello registrato alla vigilia della Maturità 2023: anche stavolta, però, le loro preferenze rischiano di rimanere deluse. Perché, alla fine, sebbene i maturandi mettano quasi sempre questa accoppiata avanti a tutti gli altri candidati, poi questi non compaiono praticamente mai tra le tracce d’esame: l’ultima apparizione di Pirandello risale al 2003, quella di D’Annunzio si perde nella notte dei tempi. Allo stesso modo, è difficile che possa esserci anche la seconda scelta tra gli autori collocabili a cavallo fra Ottocento e Novecento: Giovanni Verga, selezionato dal 28%, già proposto nel 2022. Maggiori chance, semmai, per l’alternativa del XX secolo: Italo Svevo, opzionato dal 21%, la cui ultima apparizione risale al 2009. Ma anche Italo Calvino (nato 100 anni fa) potrebbero essere presi in considerazione dal MIM. Ma quest'anno ricorrono i 125 anni dalla morte di Carlo Levi e i 50 dalla morte di Aldo Palazzeschi, per cui non è da escludere che possano essere presi in considerazione. Per la poesia, invece, ci sono Giuseppe Ungaretti, oggetto di prova nel 2006, 2011 e 2019, seguito da Eugenio Montale (comparso nella maturità del 2004, del 2008 e del 2012). Anche se selezionato nel 2022, Giovanni Pascoli potrebbe fare capolino.

Tipologia B: testo argomentativo

Partendo da una determinata questione lo studente dovrà sviluppare una propria tesi su quel fatto e da quella partire per eleborare il testo. Per questa tipologia di traccia molto spesso ci si rifà a ricorrenze, anniversari e personaggi noti. Ma indovinare le tracce esatte è veramente difficile. Però gli studenti, interpellati da Skuola.net, hanno pochi dubbi: tra i temi piu' probabili, per loro, ci sarebbero i 100 anni dal caso Matteotti, la Prima Guerra Mondiale, di cui si ricordano quest'anno i 110 anni dallo scoppio, o una sui 75 anni della NATO, di cui si parla molto a proposito della guerra in Ucraina. Ma in rete molti puntano anche su Gregor Mendel, padre della genetica moderna. Tra i personaggi storici più quotati spicca J. Robert Oppenheimer, direttore del progetto Manhattan e “padre” della bomba atomica nato il 22 aprile di 120 anni fa. Dello scienziato negli ultimi mesi se ne è parlato molto: oltre ad essere protagonista dell’omonimo film vincitore dell’Oscar di Christopher Nolan, il tema del conflitto nucleare è tornato al centro del dibattito per via della guerra tra Ucraina e Russia. A seguire tematiche attuali - ma non nuove - come i social network e le moderne frontiere digitali.

Tipologia C: Attualità

Se si sceglie la Traccia C bisognerà confrontarsi con l'attualità. In questo caso gli studenti scommettono tutto sul conflitto israelo-palestinese ma anche sugli effetti dell'Intelligenza Artificiale e delle nuove frontiere digitali. Ma è gettonato anche il tema della violenza di genere, soprattutto in seguito ai terribili fatti di cronaca recenti con (tra gli altri) l’omicidio di Giulia Cecchettin e quello di Giulia Tramontano.

Anniversari e ricorrenze

Ma di anniversari, ricorrenze e personaggi da tenere a mente ce ne sono tantissimi.