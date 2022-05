Maturità, all'esame con le mascherine. «Non c'è tempo per modificare la legge»

All'esame di maturità e terza media con le mascherine. Fonti qualificate hanno infatti spiegato all'Ansa che «non ci sono i tempi tecnici per modificare la legge attualmente in vigore che prevede l'obbligo delle mascherine fino alla fine dell'anno scolastico». Agli esami si accederà dunque con le attuali disposizioni del governo in merito al contenimento della pandemia. Queste prevedono l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie aeree.

Codacons: deciderà il Tar

In merito alle mascherine a scuola l'ultima parola spetta al Tar del Lazio, dove è pendente un ricorso promosso dal Codacons contro gli atti del Governo che hanno imposto a studenti e personale scolastico l'obbligo della mascherina fino al termine dell'anno», lo ha detto il Codacons, che sottolinea «la manifesta sproporzione del provvedimento dell'esecutivo e l'illegittima disparità di trattamento tra luoghi pubblici».

«Gli studenti sono obbligati di giorno ad indossare la mascherina, pur sedendo distanziati ai banchi, ma possono toglierla la sera per andare al pub o in discoteca e trascorrere il tempo assembrati», spiega il Codacons, che descrive l'atto amministrativo come «illogico» e «non fondato su alcuna motivazione razionale». «Un eccesso di potere connotato da contraddittorietà che oggi, con l'arrivo del caldo nelle aule scolastiche e in vista dei prossimi esami di maturità e di terza media, appare addirittura punitivo verso gli studenti, costringendoli alla tortura della mascherina a scuola», conclude il Codacons.

Sasso: Speranza revochi l'obbligo

«Mi auguro che le prossime ore portino consiglio al ministro Speranza e che proceda a revocare l'obbligo di indossare le mascherine a scuola, non solo in vista degli esami di maturità e di fine ciclo, ma a partire da subito». Lo scrive su Facebook il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso sottolineando che «le temperature sono elevatissime in tutta Italia e nelle classi si fa veramente fatica a seguire le lezioni. Tra l'altro non c'è alcuna base scientifica che giustifichi la pervicacia del ministro, come ammesso dai suoi stessi autorevoli consulenti».

«Altrimenti - ribadisce - se vuole continuare a insistere con questa misura, per coerenza reintroduca in Parlamento l'obbligo di tenerla anche durante gli interventi: non vedo perché, a parità di condizioni, noi politici dobbiamo godere di un privilegio rispetto alla comunità scolastica. Anche al ministero della Salute - conclude - sono tutti consapevoli che l'obbligo delle mascherine a scuola, allo stato attuale, non ha più senso. Tutti tranne uno: Roberto Speranza»