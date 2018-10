«Abolito il numero chiuso a Medicina». Palazzo Chigi poi precisa: non subito

Bussetti: non risulta. «A me personalmente non risulta questa notizia, che è stata pubblicata questa mattina. Stiamo lavorando - ha spiegato - per allargare il numero degli ammessi: sarà un percorso graduale, ma si farà». Insieme a Grillo Bussetti ha chiesto, in sede di Consiglio dei ministri, di «aumentare sia gli accessi sia i contratti delle borse di studio per Medicina. È un auspicio condiviso da tutte le forze di maggioranza che il governo intende onorare», dicono i due ministri in una nota congiunta.

«Sarò franco con voi. Non mi risulta», ha risposto a Venezia ai giornalisti.