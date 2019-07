Medicina, aumentano i posti e i candidati: nuovo record in Campania, settemila iscritti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 29 Luglio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono aumentati i posti, ma non sono diminuiti i candidati. Anzi, l'esatto contrario. Chiuse le iscrizioni per le Facoltà con posti limitati i candidati iniziano a fare i calcoli su quante possibilità hanno di riuscire a superare il test. I candidati per il test di accesso al numero programmato sono quasi 85mila. Degli 84.716 candidati che hanno presentato domanda per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e odontoiatria, architettura e veterinaria per il prossimo anno accademico, sono ben 68.694 gli aspiranti camici bianchi: un aumento netto rispetto ai 67.005 che si iscrissero un anno fa. A cui si aggiungono i 10.450 candidati per il corso in inglese. Gli aspiranti medici sono dunque 79.144.