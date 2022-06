Napoli, 30 anni del Centro Musei Federico II: «Presto anche il Museo della Chimica»

Compie 30 anni il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, primo Centro Museale universitario nato nel 1992 per volontà dell’allora Rettore Carlo Ciliberto, che accorpò in un’unica struttura, dotata di autonomia finanziaria e gestionale, i Musei di Mineralogia, Zoologia, Antropologia e Paleontologia. Nel 2012 nel Centro è confluito il Museo di Fisica.

Con i suoi oltre 300.000 reperti e uno spazio espositivo di circa 3500 mq, il Centro Musei è oggi una delle più prestigiose istituzioni scientifiche italiane e rappresenta la memoria storica delle ricerche sul campo e degli studi scientifici condotti da illustri scienziati dell’Ateneo Federiciano a partire dalla fine del ‘700. Fin dalla sua istituzione il Centro non ha dedicato la sua attenzione esclusivamente alla cura, conservazione e valorizzazione dei beni custoditi ma ha assunto l’impegno di portare a conoscenza della cittadinanza l’enorme e peculiare patrimonio racchiuso in ciascuno dei cinque musei. Tre le direzioni che si sono susseguite alla guida di questa importante struttura, prima Silvana Filosa poi Maria Rosaria Ghiara e attualmente Piergiulio Cappelletti.

Tante le iniziative introdotte in questi trent’anni che, attraverso la promozione del sapere scientifico e l’esaltazione di valori quali il rispetto per l’ambiente, la conoscenza del territorio, la responsabilità sociale, l’inclusione e il lifelong learning, hanno contribuito alla nascita di un pubblico sempre più consapevole, partecipativo e fidelizzato. Sempre attento all’utilizzo di tecnologie al passo coi tempi, applicate alla comunicazione, per i suoi trent’anni il Centro ha voluto regalarsi e farne omaggio a tutta l’utenza un nuovo sito web che, attraverso un linguaggio narrativo e una grafica accattivante, consente d'instaurare un dialogo diretto e coinvolgente con il pubblico, stimolandone la curiosità.

Il sito (www.museiscienzenaturaliefisiche.it) sarà online dall’11 giugno, giornata in cui lo staff del Centro festeggerà il raggiungimento del prestigioso traguardo. Per celebrare il suo trentesimo anniversario, il Centro Musei ha inoltre riservato un privilegio a tutta la Comunità Federiciana con un’apertura dedicata. Sabato 11 giugno, dalle 9.30 alle 13.30, il Direttore del Centro e i direttori tecnici dei Musei hanno accolto tutti coloro che desideravano festeggiare l’anniversario del Centro Musei passeggiando tra le sale per ammirarne la bellezza e i tanti tesori esposti.

Orgoglioso dell’importante anniversario Piergiulio Cappelletti, direttore del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche della Federico II, che annuncia la nascita prossimamente di un nuovo museo dedicato alla chimica: «Oggi è il compleanno del Centro musei delle Scienze dell’Università Federico II di Napoli. Festeggiamo i trent'anni dalla Fondazione del Centro Musei che raccoglie cinque musei delle scienze naturali e fisiche. Presto ci sarà anche l’aggiunta Museo di Chimica. Con questa giornata – prosegue - abbiamo voluto celebrare questa importante data che per noi ha rappresentato l'inizio di un bellissimo percorso che stiamo continuando a portare avanti sempre nella speranza di riuscire a far comprendere quanto il patrimonio scientifico della Federico II sia importante anche per la cittadinanza e per la città di Napoli in se stessa».