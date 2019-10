© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato firmato ieri, a Palazzo San Giacomo,per istituire a piazza Neghelli, zona Cavalleggeri d’Aosta, la nuova sede del dipartimento di Scienze Motorie. L’accordo prevede l’acquisto da parte dell’ateneo di via Acton dell’edificio scolastico ubicato al civico numero 14, attualmente abbandonato a esclusione di poche aule ancora frequentate dagli alunni dell’. L’Università, oltre a impegnarsi nel recupero di quell’immobile, si preoccuperà anche di ristrutturare la sede centrale della scuola, situata al civico 41, restituendo alla platea scolastica del comprensorio aule, servizi igienici e una palestra da tempo impraticabili.Si tratta di un primo passo verso l’opera di riqualificazione di un’area che comprende diverse costruzioni in stato di degrado avanzato, come raccontammo già tempo fa . Tra piazza Neghelli e via Caduti di Nassiriya, nello spazio di pochi chilometri quadrati all’estremità di, ci sono i resti della vecchia caserma militare, un paio di edifici scolastici in disuso e l’aula bunker, dove negli anni 80 fu celebrato il processo a, e che è rimasto solo un grosso cubo di cemento armato di cui oggi è difficile immaginare un possibile riutilizzo. Perciò il rilevamento da parte della Parthenope di uno di questi edifici abbandonati, oltre a dare respiro alle disagiate finanze comunali, è motivo di speranza per i residenti, che sognano un risveglio culturale e sociale di questa zona posta tra i quartieri traAlla firma del protocollo erano presenti, oltre al sindaco di Napoli,, e al rettore dell’Università Parthenope,, gli assessori alla scuola e al patrimonio,, la dirigente scolastica dell’IC Gigante-Neghelli,, il presidente della X Municipalità,, e il presidente della Commissione Scuola,«È un protocollo proficuo e concreto, molto utile per la città, che– ha dichiarato il primo cittadino di Napoli al termine della conferenza durante la quale è stato firmato l’accordo –. Un modo d’intendere il patrimonio in maniera proficua rispetto alle esigenze del territorio della nostra città».«Finalmente anche– ha scritto il presidente della X Municipalità, Diego Civitillo, sulla sua pagina Facebook –. Proprio dove altri vorrebbero realizzare un carcere, noi rispondiamo con cultura, aggregazione e servizi per la comunità». E il riferimento è all’ipotesi ventilata tempo fa di. Con l’arrivo di una sede universitaria nella zona i residenti si augurano che quell’idea sia stata abbandonata definitivamente.