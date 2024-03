Bambini dai quartieri a rischio di Castellammare al coro del teatro San Carlo

Dal quartiere Scanzano di Castellammare 120 bambini al S. Carlo Scolari canteranno Turandot con tenori professionisti. Da Scanzano, quartiere storicamente a rischio di Castellammare di Stabia, al Teatro San Carlo. Domani pomeriggio, 120 bambini dell'Istituto Comprensivo 2 Panzini, del plesso Salvati, saliranno sul palco del Massimo partenopeo per cantare in coro 10 brani della Turandot di Giacomo Puccini, tra cui "E lucean le stelle", accompagnati da tenori professionisti.

Grazie al progetto "Scuola In-Canto", anche i genitori dei piccoli allievi del professor Domenico Bonadia, varcheranno per la prima volta l'ingresso del Lirico per seguire i propri figli, bambini delle classi dalla I Elementare alla I Media di una scuola che rappresenta un presidio di cultura e legalità in un quartiere che finisce in cronaca solo per le attività criminali e gli arresti di persone legate al clan locale.

Da mesi, invece, con l'arrivo del maestro e diacono Domenico Bonadia, docente di pianoforte, canto lirico e specializzato al conservatorio Santa Cecilia di Roma, nell'Ic 2 Panzini è entrata a scuola la grande musica. «Ho cominciato a fare ascoltare ai miei piccolissimi allievi Vivaldi, Haydn e poi è arrivato il progetto didattico Scuola Incanto. Ho reclutato tutti gli scolari per prepararli al grande evento di domani al Teatro San Carlo, con Turandot di Puccini», spiega il maestro Bonadia.

Anche per i genitori dei piccolissimi del coro è un miracolo avere scoperto nei propri figli la gioia del canto lirico e seguirli, domani nello scenario unico del Teatro San Carlo. I bambini si preparano da novembre con il maestro Bonadia, e l'impegno della preside Donatella Ambrosio e Teresa Esposito, responsabile del plesso Salvati. I piccoli cantanti lirici di Castellammare di Stabia non saranno gli unici protagonisti dello spettacolo al Teatro San Carlo. Con loro arriveranno scolari da altre scuole della Campania per un progetto che ha previsto anche corsi di preparazione alla musica per docenti e laboratori nelle scuole.

La settimana scorsa la stessa esperienza l'hanno vissuta anche gli alunni del 4 Circolo Annunziatella, quelli della media Bonito Cosenza e dell'Istituto comprensivo Francesco Di Capua, accompagnati dalla coordinatrice dei docenti di strumento Elisabetta Ferraro.