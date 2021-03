Federico II, via al corso 4.0 per assistente al medico estetico

Professioniste della telemedicina estetica, oggi più che mai all’avanguardia. Dopo il grande successo riscosso dalla prima edizione del primo corso universitario di Alta Formazione per "Assistente al Medico Estetico" d'Italia, Napoli torna protagonista con la seconda edizione di AME in versione, stavolta, 4.0.



Ad ideare e promuovere il corso per la preparazione di una figura professionale di assistente specializzato per il supporto al medico estetico è ancora una volta il management dell’Accademia Liliana Paduano, azienda di formazione leader nel campo nell’estetica, in convenzione con l’Università di Napoli “Federico II”, che garantisce con la sua tradizione secolare una preparazione seria e di prestigio.



A spiegare i dettagli dell’iniziativa, domani a partire dalle ore 11, saranno il professore ordinario di Chirurgia Plastica dell'Università “Federico II” Francesco D’Andrea, il medico Paola Tarantino ed il direttore dell’Accademia Liliana Paduano Carlo Matthey.

La presentazione sarà trasmessa in diretta su facebook.com/lpbeautyque.

Per ulteriori informazioni : https://accademialilianapaduano.it/corsi/corsi-master-estetica-avanzata/corso-universitario-in-fad-assistente-al-medico-estetico-in-collaborazione-con-l-universita-federico-ii



