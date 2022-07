Opportunità di lavoro qualificato per giovani ingegneri civili. Prorogato alle ore 14:00 di venerdì 15 luglio il termine per candidarsi a frequentare gratuitamente, nel campus Federiciano di San Giovanni a Teduccio, la seconda edizione dei corsi della Smart Infrastructures Academy, percorso innovativo di alta formazione, indirizzato a giovani laureati in ingegneria interessati al settore delle infrastrutture del sistema viario italiano.

Si tratta di un’iniziativa per formare esperti in sicurezza, ideazione e monitoraggio di infrastreutture e al loro diretto inserimento nel mondo del lavoro. L'iniziativa è frutto dell’intesa fra Tecne ed il Cesma, Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati dell’Università di Napoli Federico II.

I 24 partecipanti alla prima edizione, i cui corsi si sono conclusi in primavera, sono già al lavoro in società del gruppo Autostrade con assunzione a decorrere dal giugno 2022.

Il bando di quest’anno ha due novità: i posti disponibili sono aumentati a 36 ed è prevista l’erogazione di 7 borse di studio del valore di 3.000 euro, a parziale copertura dei costi sostenuti dai fuori sede. I nuovi corsi partiranno dopo l'estate.

«La nostra Academy - evidenzia il professor Andrea Prota, responsabile didattico dei corsi - non solo ha fornito un’opportunità di formazione su temi strategici per la sicurezza delle infrastrutture viarie, lo sviluppo sostenibile e smart, ma ha anche rappresentato e rappresenterà una concreta opportunità lavorativa».