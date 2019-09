Università Parthenope, Sannio e Vanvitelli insieme per ​la summer school ESU 2019

Venerdì 6 Settembre 2019, 18:22

È in programma a Napoli, dall'8 al 14 Settembre 2019, l’evento internazionale ESU 2019.La summer school annuale, promossa nell'ambito dello European University Network on Entrepreneurship (ESU), è rivolta a studenti di dottorato, giovani ricercatori e professori impegnati sul tema dell'imprenditorialità, cui viene offerta l’opportunità di un confronto internazionale, continuo e dinamico su temi di ricerca emergenti.Per l’edizione 2019 un’importante novità è rappresentata dalla sinergia tra 3 diversi Atenei della regione: l'evento è infatti organizzato congiuntamente dall’Università del Sannio, dall’Università di Napoli Parthenope e dall’Università della Campania Luigi Vanvitelli.Le attività scientifiche si svolgeranno nella sede della Parthenope, in Villa Doria D’Angri. Lo spirito del programma itinerante, ospitato ogni anno in un Paese europeo diverso, è anche quello di consentire ai partecipanti di scoprire le bellezze locali. In tale ottica, il programma della settimana è costellato da appuntamenti culturali di assoluto rilievo (come ad esempio la visita al Cartastorie - Museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli, alle Catacombe di Napoli, alla Reggia di Caserta e agli Scavi di Pompei).Ma la componente scientifica è il “cuore” del programma. Per l’organizzazione delle giornate di lavoro al Comitato Scientifico Europeo è stato affiancato un Comitato Scientifico Italiano, che ha coinvolto i seguenti docenti dei 3 Atenei organizzatori: Angelo Rivezzo, Riccardo Resciniti e Biagio Simonetti (Università del Sannio); Maria Rosaria Napolitano, Francesco Calza e Adele Parmentola (Università di Napoli Parthenope); Francesco Izzo, Antonella Garofano, Diego Matricano, Laura Castaldi e Barbara Masiello (Università della Campania Luigi Vanvitelli).Lo spessore del programma di ESU2019 trova riscontro nel numero delle adesioni che sono state registrate (circa 100) e nella rilevanza dei relatori nazionali e internazionali (tra questi, il Prof. Shaker Zhara della University of Minnesota, USA, il Prof. Leo Paul Dana della Montpellier Business School, Francia, e la Prof. Ulla Hytti della University of Turku, Finlandia).