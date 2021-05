Napoli: la Federico II compie 797 anni, premi per 76 studenti e laureati

Studenti meritevoli e laureati illustri: saranno 76 i giovani federiciani che riceveranno il 5 giugno il premio nel corso della celebrazione dei 797 anni dalla fondazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (a partire dal 4 giugno) nell'Aula magna storica. I meritevoli saranno collegati sulla piattaforma zoom (ore 10), i sei in presenza introdurranno i laureati illustri Franca Leosini, Teresa Fornaro, Francesca Santoro, Maria Rosaria Capobianchi, Giovanni Melillo e Fabrizio Freda. Ad accoglierli il rettore Matteo Lorito con i presidenti delle Scuole federiciane Stefano Consiglio, Giuseppe Cringoli, Antonio Moccia e Maria Triassi. Verranno consegnati alla professoressa Marella Santangelo dei dispositivi informatici per la didattica a distanza destinati agli studenti dei Poli penitenziari Universitari della Campania.

Sarà consegnato anche il premio per il Contest fotografico «Disvelamenti. Riscoprire, Rinascere, Ritrovarsì promosso dal Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo». Si presenteranno inoltre alcune iniziative che rientrano nel percorso di Unina 2024, per gli 800 anni della Federico II, e verrà firmato l'atto istitutivo della Fondazione Universitaria Federico II. L'Università dopo quasi 800 anni di storia si dota della sua Fondazione Universitaria, per sostenere in particolare le attività di terza missione. Ad essa potranno fare riferimento nuovi incubatori di impresa e azioni di sostegno all'imprenditorialità giovanile originata dalla ricerca universitaria, lo sviluppo di brevetti e alcune attività di trasferimento tecnologico e di conoscenza, azioni di promozione dell'Ateneo e di richiamo per ricercatori italiani e stranieri. Nel pomeriggio precedente, venerdì 4 giugno, nel Cortile delle Statue, alle 17.30, introdotti dal Rettore, a dare inizio alle celebrazioni sarà la conversazione «A proposito di Dante» tra il professore Andrea Mazzucchi e Alessandro Barbero. Il concerto «Amore non amore» di Peppe Servillo & Franco Marcoaldi Trio concluderà la prima giornata.