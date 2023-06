Napoli, all’Università Federico II un incontro di studi su libertà d’espressione e Stato di diritto tra Europa e America

Lunedì 12 giugno 2023, l’Università degli Studi di Napoli Federico II ospiterà la conferenza dal titolo "Free Speech and the Rule of Law: European and American Perspectives”. Tale evento, che si terrà a partire dalle 10 in Aula Pessina (c.so Umberto I, 40), rappresenta il sesto incontro di studi realizzato nell’ambito dell’accordo di cooperazione che unisce il Dipartimento di giurisprudenza federiciano e lo Sturm College of Law dell'Università di Denver dal 2017.

I lavori si apriranno con i saluti di Sandro Staiano, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II; Celia Taylor, Professoressa presso la Denver University e Coordinatrice dell’accordo con l’Università Federico II; Barbara Modesta Grasso, Consigliere della Corte di Assise di appello di Napoli e formatore decentrato della sezione territoriale napoletana della Scuola Superiore della Magistratura; Antonio Giordano, Board member della National Italian American Foundation e Presidente della Sbarro Health Research Organization; Fabio Ferraro, Ordinario di Diritto dell’Unione Europea e Direttore del Corso di perfezionamento in Diritto dell’Unione Europea dell’Università Federico II, e Giovanni Scognamiglio, Managing Partner di SLSLEX International Law Firm.

Seguiranno le relazioni, che affronteranno da tre prospettive diverse il tema della libertà di espressione. La prima relazione sarà tenuta da Amedeo Arena, Ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università Federico II e Coordinatore dell’accordo con la Denver University, il quale si soffermerà sulle radici comuni tra Europa e America, trattando il tema della libertà di stampa nelle opere di Benjamin Franklin e Gaetano Filangieri e la corrispondenza tra i due illuministi.

A seguire, Roberto Mastroianni, Giudice presso il Tribunale dell'Unione Europea e Ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università Federico II, esplorerà il tema della libertà di espressione in Europa, dalla Convenzione Europea dei Diritto dell’Uomo ai recenti sviluppi legati alla guerra in Ucraina. Infine, Alan Chen, Professore di diritto costituzionale presso la Denver University, offrirà una panoramica sulla libertà di espressione negli Stati Uniti, dalle origini alle sfide contemporanee.

Si terrà quindi una tavola rotonda che coinvolgerà magistrati italiani e di altri Paesi europei in visita a Napoli nell’ambito di uno scambio dell’European Judicial Training Network, organizzato della sezione territoriale napoletana della Scuola Superiore della Magistratura. In considerazione della rilevanza e dell’attualità dei temi trattati, l’incontro ha ricevuto il patrocinio della National Italian American Foundation (NIAF), una delle organizzazioni più rappresentative della comunità italo-americana, della Sbarro Health Research Organization, centro di ricerca di Filadelfia attivo anche in Italia, e di SLSLEX, studio legale internazionale con sede a Napoli.

«Anche quest’anno, la visita degli studenti e docenti dell’Università di Denver presso l’Ateneo federiciano fornirà un’occasione di confronto su un tema di stringente attualità: quello della libertà d’espressione, alla luce delle recenti sfide poste al principio dello Stato di diritto. Tale conferenza sarà arricchita da una tavola rotonda, alla quale parteciperanno studiosi e magistrati italiani e di altri Paesi europei, ospiti della sezione territoriale napoletana della Scuola Superiore della Magistratura. Ancora una volta, l’Università Federico II si pone nel solco tracciato dal proprio Fondatore 800 anni fa come punto di riferimento per lo studio e l’osservazione del diritto per giuristi provenienti da ogni parte del mondo» ha commentato il prof. Amedeo Arena, ideatore dell’incontro di lunedì.

«Siamo onorati di essere ancora una volta ospiti della più antica università pubblica d’Europa» ha dichiarato la prof.ssa Celia Taylor. «L’Europa e gli Stati Uniti sono accomunati dalle stesse sfide: come proteggere la libertà d’espressione, la democrazia e lo Stato di diritto da minacce costanti e sempre più insidiose.

Noi riteniamo che il dialogo ed il confronto tra giudici, docenti e studenti provenienti dalle due sponde dell’Atlantico possa promuovere una più profonda comprensione delle questioni che siamo oggi chiamati ad affrontare e l’elaborazione di soluzioni condivise».

«La Scuola Superiore della Magistratura, nella sua articolazione decentrata di Napoli, è onorata di partecipare attivamente all’incontro su temi di grande attualità e rilevanza quali la libertà di informazione e la tutela dello Stato di diritto e di offrire il contributo di una visione comparata, grazie all’ausilio di magistrati provenienti da tutta l’Europa, in visita a Napoli nell’ambito delle attività dell’European Judicial Training Network» ha dichiarato la dott.ssa Barbara Modesta Grasso.

