Università Parthenope, boom di iscritti: ​e arriva il sigillo di eccellenza nella ricerca

Due ottime notizie giungono all’Università Parthenope che riesce a contrastare i colpi della pandemia, aumentando sensibilmente il numero degli iscritti, intanto dall’Europa giunge un prestigioso riconoscimento nel campo della ricerca. Boom di immatricolati per l’Ateneo che si posiziona nella top 10 degli Atenei italiani con un incremento del 19%. La notizia arriva dall’Osservatorio Talent Venture che ha rielaborato fonti del MIUR, di Almalaurea 2020 e del Portale dei dati dell’Istruzione superiore.

La notizia positiva giunge all’Università a pochi giorni di distanza da un altro riconoscimento di caratura internazionale: la Commissione Europea ha conferito il sigillo di eccellenza nella ricerca all’Ateneo, primo in Campania a ricevere tale riconoscimento ed uno dei 18 Enti in Italia. Ricevendo il logo HR Excellence in Research da parte del Directorate-General for Research & Innovation della Commissione Europea, l’Università entra di fatto a far parte di una rete di 595 Enti d’eccellenza internazionali.