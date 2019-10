Napoli, ecco i primi ingegneri laureati nel Campus di San Giovanni a Teduccio

Sabato 5 Ottobre 2019, 14:51

Tre anni dopo, ecco i primi laureati. Il 20 settembre 2016 si sono aperte le porte delle aule e dei laboratori del Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio per accogliere le prime matricole dei corsi di Ingegneria che avevano manifestato la volontà di seguire i corsi nel nuovo Complesso Universitario. E il 4 ottobre 2019 per alcuni di loro si è completo il primo ciclo di studi.Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale della Logistica e della Produzione e Ingegneria Meccanica i corsi di laurea dei primi laureati che si sono formati nel campus di Napoli Est, non solo una sede e un ambiente fisico, ma un vero e proprio simbolo della volontà e della capacità di rilancio della nostra città e della nostra Regione su cui i vertici della Federico II hanno voluto investire e impegnarsi. Un luogo non solo fisico ma anche simbolico che è diventato sinonimo di innovazione e creatività, di intraprendenza, di capacità di interpretare il futuro.La cerimonia di proclamazione dei neolaureati si è svolta nell’Aula Magna del Complesso Universitario alla conclusione degli esami di laurea, presieduta dal presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Piero Salatino, con i componenti delle commissioni di laurea, come Giorgio Ventre, Antonio Picariello, Pierluigi Rippa, Fabio Bozza.