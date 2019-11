Napoli, vertice con il viceministro Ascani, l'assessore Fortini e tutti i dirigenti scolastici

Giovedì 21 novembre, presso l'istituto tecnico industriale Augusto Righi di Napoli, si terrà un incontro tra i dirigenti scolastici della Campania e la viceministra all'Istruzione, all'Università e alla Ricerca, Anna Ascani.



L'incontro, promosso dall'assessorato all'Istruzione della Regione Campania, sarà l'occasione per una discussione larga e approfondita sul tema della sicurezza nella scuola.



Vi prenderanno parte, oltre alla viceministra Ascani, anche l'assessore regionale all'Istruzione, Politiche giovanili e Politiche sociali Lucia Fortini e il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Luisa Franzese.



«Sarà un momento molto importante per condividere percorsi e sviluppare insieme strategie finalizzate al miglioramento della sicurezza nei nostri edifici scolastici - dice l'assessore Fortini - Su questo fronte la Regione Campania è già fortemente impegnata con progetti e investimenti specifici. Il confronto con la viceministra Ascani darà ancor più forza e concretezza a questo comune impegno». © RIPRODUZIONE RISERVATA