Domenica 12 Maggio 2019, 12:53

L'idea è buona: sperimentare per tre-cinque anni modelli avanzati di autonomia universitaria. L'attuazione però lascia quanto meno perplessi: quasi tutti i criteri per dimostrarsi meritevoli di maggiore autonomia penalizzano sfacciatamente il Mezzogiorno. La sintesi la fa il sito specializzato Roars.it, già protagonista dello scoop sulle bozze di regionalismo differenziato: «Partono le università di serie A: saranno al Nord e le deciderà l'Anvur».Il ministero guidato da Marco Bussetti si è affrettato a precisare che il documento pubblicato è «semplicemente una prima bozza elaborata da un gruppo di lavoro coordinato dal direttore Livon». Il documento messo a punto da Daniele Livon, friulano, direttore generale del Miur per l'Università, è quindi assolutamente autentico e, per quanto presentato come «prima bozza», è completo in ogni sua parte, comprese le premesse normative e lo spazio per la firma in calce del ministro. Siamo di fronte, quindi, a un progetto di riforma previsto dalla legge Gelmini nel quale è importante capire cosa potranno fare gli atenei che parteciperanno alla Serie A e con quali criteri si sceglierà chi ha diritto a entrare nell'élite dell'eccellenza formativa.