Niente compiti per le vacanze a casa, l'Italia da record nella Ue

Martedì 11 Dicembre 2018, 11:00

Insieme con qulli cinesi, solo gli studenti russi studiano a casa più degli italiani: in media dieci ore alla settimana, calcola l'Ocse, contro le nove dei nostri connazionali. Per il resto il trend è quello di non imporre carici extra ai ragazzi. Che dopo il suono della campanella possono dedicarsi al tempo libero. In Francia è già realtà da un anno. Sia nei festivi che nei feriali, la regola è quella di non stressare gli studenti. Negli istituti che hanno aderito in via sperimentale al decreto firmato dal ministro dell'Educazione, Jean Michel Blanquer, i compiti a casa sono stati aboliti e sostituiti da un monte massimo di 15 ore al mese aggiuntive, che le scuole possono aggiungere all'orario scolastico per accompagnare gli studenti in ricerche, problemi, temi e questionari. Ma dopo il periodo di sperimentazione, si punta a estendere il modello no stress a tutte le scuole francesi di ogni grado.