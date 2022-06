Ottaviano, in passerella le creazioni delle studentesse del “De’ Medici”

Una sfilata con le creazioni delle studentesse, che per un anno intero hanno elaborato idee e proposte sulla base degli insegnamenti ricevuti dai docenti coordinati dalla vicepreside Maria Teresa Nunziata. Alla sezione “moda” dell’Isis De’ Medici di Ottaviano (plesso di via Peano) è stata festa grande: le alunne hanno portato in passerella i loro lavori e loro stesse si sono trasformate eccezionalmente in modelle, guadagnandosi gli applausi e i consensi dei numerosi spettatori che hanno affollato il cortile dello storico plesso scolastico ottavianese (l’istituto ha oltre cento anni di vita). Moltissimi i genitori, che hanno apprezzato l’impegno delle loro figlie. Presente il dirigente scolastico Vincenzo Falco, che ha elogiato il lavoro di studentesse e personale docente e non docente, e molti rappresentanti delle istituzioni, dall’assessore all’istruzione Virginia Nappo alla dirigente dell’Ic Beneventano Anna Fornaro: gli alunni dell’orchestra della Beneventano si sono esibiti in intermezzi musicali

