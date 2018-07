Pensioni, doccia fredda per i prof: cinquemila in aula per un altro anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 12 Luglio 2018, 10:36 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2018 10:36

Erano pronti ad andare in pensione, per godersi il meritato riposo, e invece rischiano di restare in cattedra per un altro anno. E' questa la beffa che stanno vivendo circa 5mila docenti della scuola, alle prese con il nuovo conteggio degli anni di servizio, passato dalle mani degli uffici scolastici regionali a quelle dell'Inps. Come è possibile? La differenza è da calcolare tra l'anno solare, calcolato con 12 mesi da 30 giorni ciascuno, e quello commerciale, adottato dall'Inps, di 52 settimane, pari quindi a 364 giorni. Qualche giorno di differenza ogni anno che, sommati sui 41 anni di servizio necessari per andare in pensione, diventano anche 200. Praticamente un altro anno di lezione.