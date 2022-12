Pierpaolo Limone è il nuovo rettore dell’Università Digitale Pegaso

Pierpaolo Limone, già rettore più giovane d’Italia, è stato selezionato nell’ambito di una ricognizione nazionale e internazionale, e da oltre vent’anni dedica studi e ricerche al settore della formazione digitale. Il suo contributo scientifico sui processi di apprendimento in ambiente digitale e ibrido gli è valso la pubblicazione di oltre duecento studi, collaborando con i principali centri di ricerca internazionali sulle learning sciences.

È inoltre tra i fondatori della Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale e di EduOpen il principale portale italiano di Moocs. Come Rettore dell’Università di Foggia, Limone ha attivato diciassette nuovi corsi di studio, portando a un incremento degli iscritti del 30% e avviando un forte percorso di crescita dell’Ateneo. L’Università di Foggia è oggi quinta a livello nazionale per aumento di immatricolati e al quarto per incremento del fondo di finanziamento ordinario. Questa nomina consolida la leadership dell’Università Pegaso, rafforzandone ulteriormente la qualità scientifica e accademica, in un contesto nazionale in forte ritardo rispetto alla rivoluzione digitale della formazione, opportunità imprescindibile per garantire pieno accesso agli studi universitari e colmare il ritardo italiano rispetto all’Europa.

«Siamo orgogliosi della nomina a Rettore del Professor Pierpaolo Limone. I suoi studi e le sue ricerche su innovazione didattica e tecnologie dell’apprendimento sono coerenti con la mission e con il posizionamento di Multiversity» ha affermato Fabio Vaccarono, Presidente e Ceo di Multiversity. «Questa nomina è avvenuta dopo un approfondito e articolato processo di selezione, e con questa scelta rafforzeremo ulteriormente la nostra assoluta leadership nel panorama della formazione italiana, avviata con l’acquisizione di Multiversity da parte di Cvc Capital Partners. Vogliamo continuare a innovare e disegnare il futuro della formazione nel nostro Paese, lo comprova il fatto che il Rettore di una grande Università pubblica abbia voluto raccogliere la sfida di guidare l’Università digitale prima in Italia. Il nostro ringraziamento al professor Michele Corsi, che ha svolto sino a qui con successo il ruolo di Rettore, contribuendo alla crescita e al potenziamento dell’offerta formativa della nostra Università».

«Ringrazio l’Università Pegaso, il Gruppo Multiversity e CVvc Capital Partners per l’opportunità concessami come Rettore», ha dichiarato Pierpaolo Limone, nuovo Rettore dell’Università Digitale Pegaso. «L’innovazione didattica e le tecnologie dell’apprendimento sono le discipline che hanno da sempre guidato la mia ricerca e la mia vita scientifica. Sono un convinto sostenitore delle potenzialità, anche di inclusione e di mobilità sociale della formazione digitale, con infiniti scenari evolutivi che si aprono nel futuro. Ho accettato questa sfida per la qualità del progetto e per gli investimenti a disposizione per conseguire ulteriori livelli di eccellenza accademica, scientifica e tecnologica. Credo fortemente nella formazione digitale per rendere più competitivo il sistema universitario italiano, e sono onorato di poter contribuire alla progettazione dell’Università del futuro con il Gruppo Multiversity e CVC».