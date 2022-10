Unive, posto gratuito per uno studente campano al master in economia e gestione del turismo

Da trent’anni il master in economia e gestione del turismo di Ca’ Foscari, dipartimento di management, e Ciset prepara la classe dirigente dell’industria turistica italiana ed è uno dei corsi più apprezzati dagli addetti ai lavori che attingono nuove risorse dalle sue classi.

Anche quest’anno ha visto un tasso di occupazione dei suoi studenti del 90% a sei mesi dal diploma, mentre il 25% dei ragazzi dell’edizione in corso ha ottenuto un contratto di lavoro al termine dello stage, prima di ottenere il diploma: la cerimonia si tiene il 18 novembre a palazzo San Paolo a Treviso.

Le selezioni si tengono il 20 ottobre e le lezioni iniziano il 7 novembre presso il campus Ca' Foscari di Treviso.

Per i residenti in Campania, Save spA, Sea spa e Gesac spa hanno erogato un contributo in memoria di Daniela Procida per garantire la totale copertura dei costi di iscrizione a un alunno meritevole dell'accesso al percorso formativo.

Il master universitario di primo livello in economia e gestione del turismo nasce nel 1993, con lo scopo di offrire una formazione manageriale di alto livello nel settore turistico. Innovandosi di continuo, si propone come un percorso formativo di eccellenza e uno dei master in turismo più quotati del settore.