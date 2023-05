Premio GreenCare 2023: scuole, associazioni e università in prima linea per l'ambiente

Sette premi assegnati ai curatori del verde urbano attivi nelle aree metropolitane della Campania, quattro Menzioni Speciali e tredici Medaglie della riconoscenza civica. Sono i numeri della quinta edizione del Premio GreenCare 2023 a Posillipo.

«Siamo orgogliosi delle numerose forze che in Campania si occupano del verde pubblico: in moltissimi lavorano dietro le quinte adoperandosi a tutela dell’ambiente e per uno stile di vita ecologico. La Giuria del Premio GreenCare ha inteso riconoscere questo impegno», afferma la presidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco. Simbolica la scelta di Posillipo, dove nei giorni scorsi è caduto un albero: «Sul green cittadino – spiega de Falco - occorre comprendere che il futuro è con le piante o non ci sarà. Il tema del verde urbano come opportunità per il benessere dei cittadini deve essere messo al primo posto nelle agende dei nostri amministratori pubblici».

Il Premio Speciale GreenCare 2023 è andato al professore Massimo Fagnano del Dipartimento di Agraria di Portici della Federico II per il progetto Ecoremed. Fagnano coordina un gruppo di ricerca scientifica impegnato nella cura dei terreni inquinati in tutta Italia attraverso l’impiego di varietà botaniche con effetti di fitorimedio: «Dopo tanti anni di lavoro, un premio che ci rende orgogliosi per un progetto riconosciuto a livello internazionale».

Questi gli altri premi, consegnati tra gli altri dall’assessore regionale alla Formazione professionale, Armida Filippelli; dall’assessore comunale al Verde e Salute, Vincenzo Santagada; e dal presidente FAI Campania, Michele Pontecorvo Ricciardi: premio “Associazione impegnata nel verde” a Davide Cerullo con L’albero delle storie a Scampia; “Cura di un’area verde pubblica” alla Comunità del Parco Viviani e all’Associazione N’Sea Yet; “Cura di un’area verde privata” all’impresa Ecobat di Marcianise e alla famiglia Scalzone; “Arte contemporanea e verde” alla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee e Museo Madre per il progetto Madre Factory. Tra le Menzioni Speciali la Sezione WWF Terre del Tirreno; la Fondazione Alario di Ascea; la Scuola Don Milani di Quarto; l’architetto Davide Vargas.

Numerose le Medaglie della Riconoscenza Civica assegnate a meritevoli cittadini ed organizzazioni attivamente impegnati sui temi dell’ambiente: l’Istituto Caselli; l’artista Michele Iodice e Katriona Munthe; la Stazione Zoologica Anton Dohrn; il professore Maurizio Fraissinet; l’architetto Grazia Torre; Cinzia Crisci; Nunzia Petrecca; le scuole Il Nuovo Bianchi di Napoli e Casapesenna in provincia di Caserta; 100X100 Napoli; la cittadina Marianna Mastropietro.