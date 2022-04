Roma, il Premio Guido Carli riceve la medaglia del Presidente della Repubblica

La Tredicesima edizione del Premio Guido Carli è stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il riconoscimento è stato consegnato alla presidente della Fondazione Guido Carli, Ufficiale della Repubblica Romana Liuzzo, nipote dell'ex ministro del Tesoro e Governatore di Bankitalia. La medaglia sarà esposta venerdì 6 maggio alle 17,30 sul palcoscenico della Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica nel corso della serata di consegna dei premi.

Un premio che celebra le eccellenze italiane

L'occasione sarà proprio la cerimonia per il conferimento del Premio a 13 personalità distintesi non solo nel campo dell'economia, dell'imprenditoria e del sociale ma anche nel mondo della diplomazia, dell'arte, dello sport e del cinema. Una "edizione straordinaria" del Premio Guido Carli, Presidente di giuria Gianni Letta, che torna in presenza dopo due anni per celebrare le eccellenze dell'Italia nei settori più importanti e strategici del Paese.