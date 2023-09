Premio Marketing Sim, vince l'elaborato sul caso “Rinaldi Group”

Una nuova linea rivolta a un target giovane che combina innovazione e sostenibilità, nuovi prodotti dalla forte spinta tecnologica, strategie e-commerce, una nuova immagine per tutti i canali di comunicazione, eventi e campagne pubblicitarie all’avanguardia.

Sono queste le idee vincenti sviluppate dal marketing team formato dagli studenti del Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media diretto dalla Prof.ssa Simonetta Pattuglia, vincitore del Premio Marketing SIM nella categoria Master, iniziativa per le università che nasce nel 1988 e giunto alla sua 35esima edizione.

La squadra vincitrice ha presentato il suo progetto nel corso dell’evento di premiazione svoltosi il 25 settembre ed è composta dagli studenti Claudio Baronio, Alessio Simone, Martina Soro, che si sono aggiudicati la competizione con un elaborato sul caso “Rinaldi Group”, azienda leader nel mercato del bedding.

Negli ultimi anni, la consapevolezza dell'importanza del benessere e del suo legame con un buon sonno è aumentata, ma non si riconosce ancora pienamente l'impatto positivo di un sonno di qualità sulla salute generale. Rinaldi Group, nonostante sia apprezzata come "brand" dagli esperti del settore, non trasmette ancora completamente i valori del benessere e, la crescente concorrenza nel trade marketing e l'ingresso di nuovi concorrenti con modelli commerciali agili e diretti, mettono Rinaldi Group in una posizione svantaggiata. Questo il brief ricevuto dai ragazzi del Master che hanno accolto la sfida e, grazie alla preziosa guida e supporto della prof.ssa Simonetta Pattuglia, si sono messi al lavoro per realizzare un progetto di valorizzazione e rafforzamento del brand.

Strategiche e vincenti le idee sviluppate dagli studenti del Master per incrementare la consapevolezza del brand, sensibilizzare i consumatori sull'importanza del sonno e aumentare la quota di mercato del 5% nel corso dei prossimi tre anni: la linea "Youth&Chill", rivolta a un target di giovani tra i 25 e i 40 anni che combina innovazione e sostenibilità con prezzi accessibili; quattro modelli di materassi, tra cui spicca il nuovo "Nova Nanotech", dotato di nanotecnologia; la creazione di un e-commerce potenziato da chatbot e rendering, e un completo restyling del sito web e dei profili social; una strategia di comunicazione che prevede eventi, iniziative e campagne pubblicitarie.

Un progetto che è stato possibile sviluppare e portare alla vittoria grazie al percorso formativo che propone il Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media, diretto dalla Prof.ssa Simonetta Pattuglia, e giunto con successo alla sua XXI^ edizione.

Nella formula phygital e blended language, si propone come una opportunità per analizzare, valutare e dirigere le attività di comunicazione tradizionale e innovativa in qualunque organizzazione (privata, pubblica, profit e non) e le attività manageriali e di marketing delle imprese che agiscono in tutti i settori industriali con particolare riferimento al mercato, anche digitale, dell’informazione, della comunicazione, dei media e dell’entertainment.

«Con questa aggiudicazione del premio Marketing della Società Italiana Marketing, premio unico e prestigiosissimo nel settore – e per due anni di fila! - vediamo riconosciuto il valore dei nostri ragazzi e della proposta formativa che il nostro Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media, giunto alla ventiduesima edizione, rappresenta – commenta la professoressa Simonetta Pattuglia, direttrice del Master. Un Master che ha come focus principale – oltre una didattica innovativa e sempre all’avanguardia fatta di lezioni, testimonianze, studi di casi, progetti su committenza esterna, flipped classroom e presenza digitale – quello di accompagnare per mano gli studenti e le studentesse verso un percorso di professionalizzazione su campo. Dai casi, alle esperienze manageriali, dalle teorie applicate alle storie aziendali quotidiane, dai progetti esterni alle discussioni in aula all’uso di tools digitali, il Master forma per una collocazione attiva nel mercato del lavoro dei junior e per un aggiornamento degli executive che lo frequentano. Il dato di placement al 100% ogni anno – conclude la professoressa Pattuglia – e la vincita di premi così autorevoli che avviene ormai da molte edizioni a questa parte, ci rende particolarmente orgogliosi e motivati a proseguire sulla strada dell’innovazione continua e della cura delle giovani (e meno giovani) persone che si iscrivono al nostro Master”.