Concorso presidi, ammesso l'84,9% e Valditara annuncia: «Faremo luce sui disagi»

Il ministro dell'istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha reso noto i risultati della prova straordinaria per i ricorrenti del concorso presidi del 2017. «Ieri, presso la Nuova Fiera di Roma, si è svolta la prova scritta della procedura concorsuale riservata ai ricorrenti del concorso per dirigente scolastico del 2017, prova prevista dal D.M. prot. 107 dell’8 giugno 2023, attuativo dell’art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.



I risultati ufficiali riportano, a fronte di 2.321 candidati partecipanti alla prova scritta, un numero di ammessi pari a 1.971, e cioè l’84,9%.

Con riferimento ad alcune criticità registrate - segnalate da Il Mattino - prima dello svolgimento, il ministro Giuseppe Valditara ha dichiarato: «Le disfunzioni di cui stiamo avendo notizia sono inammissibili e, per questo, ho disposto che gli Uffici ministeriali acquisiscano immediatamente tutti gli elementi necessari per individuare, tra i vari enti competenti per la procedura, quelli cui siano addebitabili i problemi riscontrati, affinché ne possano rispondere».

La prova era iniziata con quattro ore di ritardo per mancanza dei tablet e per una puzza di fogna che ha invaso i loccali della Fiera di Roma creando anche dei malori, con l'intervento delle ambulanze, ai candidati.