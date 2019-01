Presidi, mille ricorrenti in rivolta: «Il governo mantenga gli impegni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Gennaio 2019, 13:30

«Adesso basta, il Governo mantenga gli impegni presi»: arriverà al ministero la protesta dei ricorrenti al concorso per dirigenti scolastici 2011, circa 1100 in tutta Italia, che riuniti in un comitato, sono pronti alla loro personale marcia su Roma.La vicenda è delle più intricate e va avanti ormai da sette anni tra inchieste giudiziarie, ricorsi, controricorsi, provvedimenti del governo, prove fatte e rifatte. Ricostruirla non è semplice anche perché nel comitato sono confluiti aspiranti presidi con situazioni molto differenti. Ma il punto centrale sul quale si è compattato il fronte è il diverso trattamento ricevuto dagli esclusi dalle graduatorie del 2004 e del 2006 rispetto a quello del 2011. In sostanza con la legge 107 del 2015, la cosiddetta Buona Scuola, i primi, pur non avendo superato le prove, sono stati immessi in ruolo con dei corsi di formazione, ai secondi, invece, è stato chiesto di superare esami scritti e orali, e molti non ce l'hanno fatta. Inizialmente i posti a concorso erano 2386, i candidati più di ventimila, quasi diciottomila gli esclusi. E molti si sono rivolti agli avvocati.