Scuola, progetti di formazione: Onmic seleziona 34 figure professionali

Onmic Formazione srl - Impresa sociale, pubblica due avvisi di selezione per complessive 34 figure professionali, con contratti Uneba part o full time e incarichi professionali per professionisti con Partita Iva, nell’ambito della realizzazione di “Percorsi Formativi IeFP - Istruzione e Formazione Professionale”, regione Campania, per il piano di attuazione regionale Garanzia Giovani in Campania.

Saranno selezionati: 18 docenti, 3 tutor didattici, 2 risorse per personale di segreteria e tecnico amministrativo (Ata), 3 coordinatori didattici, 3 responsabili amministrativi, 2 segretari/tecnici amministrativi, 3 esperti in monitoraggio e valutazione dei risultati. Il personale da selezionare nell’ambito dei percorsi formativi triennali Ie FP “operatore ai servizi di impresa” ed “operatore ai servizi di promozione e assistenza” svolgerà funzioni di accompagnamento e orientamento al lavoro in favore di giovani campani in età tra i 14 e i 18 anni: giovani che, non avendo continuato la scuola al termine del percorso obbligatorio, decidano di partecipare ad un corso per acquisire una qualifica triennale valida nella comunità europea.

Il personale da inquadrare nell’ambito dei piani di attuazione regionale “Garanzia Giovani Campania” svolgerà attività formative, di tutoraggio, monitoraggio e valutazione nell’ambito della riqualificazione di giovani campani di età compresa tra i 16 e i 35 anni nel percorso formativo “Operatore amministrativo contabile”.