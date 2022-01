Quarantena a scuola, le regole: per nidi e materne basta un positivo, medie e superiori con misure differenti

Anno nuovo, quarantena nuova. Il protocollo prevede di affrontare l’isolamento nelle classi valutando il numero dei casi presenti, l’età dei ragazzi coinvolti e la sussistenza, importante, del vaccino.

Nidi e materne

Nelle scuole dei più piccoli, da 0 a 6 anni, la procedura segue la linea di massima sicurezza: i bambini dell’asilo non indossano la mascherina e non possono ancora vaccinarsi, quindi tutti a casa per 10 giorni al primo caso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati