C'era una volta la questione scuola

Quello che sta per iniziare è l’anno scolastico del governo del cambiamento. Così dovrebbe essere ma, per la verità, mai come sul terreno dell’istruzione la nuova maggioranza vola basso.Pochi i proclami, mancano vere e proprie parole d'ordine, prevale su tutto una certa fiacca routine burocratica. Non è una novità. Chi se lo ricorda, sa benissimo che la scuola non ebbe nemmeno una parola nel discorso con il quale il nuovo governo si presentò alle Camere più di tre mesi fa.E così, un Paese che per altri versi il governo, in questi primi cento giorni, ha schierato sul terreno di una mobilitazione permanente, appare insolitamente abulico sul fronte dell'educazione. La questione scolastica, con tutta evidenza, non è di quelle che infiammano le passioni pubbliche, almeno non più. C'è il caos dei vaccini, certo. C'è l'enorme questione dello stato dell'edilizia. C'è l'evidenza del calo demografico che colpisce il Sud e Napoli in particolare. Quasi sedicimila iscrizioni in meno in Campania, quest'anno. La metà nel capoluogo. Negli ultimi tre anni sono quarantunomila gli studenti che mancano all'appello; sessantamila, se si risale indietro all'anno scolastico 2013-2014. I dati li ha pubblicati questo giornale solo dieci giorni fa. Stanno all'interno di un quadro nazionale ben poco rassicurante e descrivono un Paese che si impoverisce nelle sue strutture materiali e nella sua radice biologica.Ebbene, sul tavolo del nostro discorso pubblico c'è tutto questo ma non c'è la scuola. Uscito di scena il feticcio renziano della «Buona scuola», messa su un binario morto l'alternanza scuola-lavoro, cosa suscita oggi gli entusiasmi collettivi? Il paradosso della questione scolastica sta nell'assenza di una spinta politica nella società capace di farne appunto una questione, un tema di rilevanza nazionale attorno al quale impegnare le energie del paese. Eppure, la materia è tanta.Si prenda proprio il tema degli edifici, del loro stato. La minaccia dell'insicurezza, che non è certo problema sul quale sorvolare, viene agitata dalle amministrazioni locali per ottenere finanziamenti da parte dello Stato. Si capisce. Più dell'ottanta per cento degli edifici scolastici è di proprietà dei Comuni e delle Province. Loro è dunque la responsabilità di dichiararli agibili. Ma si può dire che il tema stia tutto qui?Se guardiamo all'anagrafe del patrimonio edilizio della scuola italiana notiamo subito che quasi la metà degli edifici risale ai vent'anni compresi tra il 1961 e il 1980. È allora che si costituisce il nucleo centrale delle strutture materiali della scuola democratica. Il suo invecchiamento (il cemento armato invecchia e rapidamente, come purtroppo sappiamo) ci dice soltanto della senescenza di una tecnologia costruttiva o chiama in causa anche il destino di una tradizione politica, di una cultura che è quella, nientemeno, dell' Italia repubblicana? Posta in questi termini appare evidente che il tema della sicurezza non esaurisce la nostra questione scolastica ma semmai ci costringe a chiederci se la questione sicurezza sia solo un problema tecnico-finanziario o se non abbia invece a che fare con una dimensione più ampia, di legittimazione politica della democrazia italiana.La scuola, in altri termini, il suo stato attuale, esprime una crisi che non è solo di tipo didattico e culturale, ma incide direttamente nelle strutture portanti della nostra democrazia. È una crisi della Repubblica, né più né meno.Il punto di approdo del vasto programma edilizio iniziato negli anni Sessanta rappresenta infatti il culmine del progetto scolastico dell' Italia posta fascista. Di un'Italia cioè che dopo la guerra aveva finalmente assunto il compito di colmare l'enorme divario che ancora separava la penisola dalle nazioni più sviluppate. Eravamo all'epoca un Paese in gran parte rurale e con un fondo molto spesso di analfabetismo. Nel giro di trent'anni siamo diventati una potenza industriale con alti tassi di scolarizzazione di massa. Non bisogna dimenticarlo perché si è trattato di un lavoro immenso, che nel giro di poco più di tre decenni ha portato il nostro paese ai livelli delle altre democrazie occidentali e in alcuni casi a conseguire risultati addirittura superiori. Quel progetto è culminato appunto con gli anni Ottanta.È da allora che l' Italia non sa più cosa farsi della sua scuola. Crisi delle culture politiche repubblicane e crisi della scuola coincidono ampiamente e la nuova Italia nata dalla frattura degli anni Novanta è sostanzialmente priva di un progetto educativo. Gli interventi che si sono susseguiti a partire dalla metà del decennio hanno messo l'istituzione scolastica in una rivoluzione permanente senza che si possa dire, a venticinque anni di distanza, che noi abbiamo una nuova scuola.Lo stato del patrimonio edilizio è solo una, certo macroscopica, delle dimensioni in cui si manifesta quella che possiamo definire una dismissione di fatto della scuola degli italiani negli ultimi trent'anni.La questione scolastica che è stata per molto tempo una delle massime questioni politiche del paese è diventata una questione privata, affidata cioè agli interessi privatistico-carrieristici delle famiglie. Si sente ripetere in continuazione che la scuola è un investimento. Si fa troppa poca attenzione al significato delle parole. Se la scuola infatti è un investimento diventa una funzione del risparmio privato delle famiglie. Cessa di essere una questione pubblica di prima grandezza e viene affidata alla capacità dei singoli di comprarsi la scuola migliore (all'estero oppure per la borghesia meridionale spedendo i propri figli nelle università del centro-nord nella speranza di acquisire un vantaggio competitivo sul mercato delle nuove professioni). Il compito dello Stato diventa in questo quadro residuale. La scuola di tutti, che è stata la grande conquista della democrazia, si riduce ad una sorta di servizio educativo di base, minimo; il resto viene affidato alla competizione dei privati. Se bisogna cercare una spiegazione al fatto che il sistema di istruzione nelle sue dimensioni di massa si sia ridotto in questi anni ad un dispositivo burocratico destinato alla gestione di moltitudini sommariamente scolarizzate, ebbene essa va cercata in questo rinnovato quadro ideologico, il cui il diritto dello Stato ad educare i propri cittadini arretra di fronte alla convinzione diffusa che la scuola sia essenzialmente un affare dei privati (nel linguaggio del politicamente corretto si dice un diritto dei giovani). Non è così, o almeno non dovrebbe essere così. La scuola non è un servizio per i giovani e le loro famiglie. La scuola è un'istituzione per mezzo della quale i giovani vengono messi al servizio di interessi pubblici di livello superiore, che trascendono l'immediato orizzonte carrieristico dei privati. Uno stato ha bisogno di ingegneri o di medici indipendentemente da quello che pensano padri e madri.Ma all'interno del nuovo quadro ideologico si spiega anche la marginalità del Sud. La scuola come affare dei privati diventa fatalmente un ambiente culturalmente ostile all'ambizione dei poveri di uscire dalla loro condizione di povertà. Il Sud è attualmente un «povero collettivo» al quale il degrado dell' investimento pubblico riserva una sorta di servizio minimo e nient'altro.Per questo sottolineavo all'inizio che la scuola ha cessato di essere da noi una «questione», per diventare una mera vertenza burocratica da risolvere «pezzo per pezzo» con il minimo di dispendio.Se questo è l'anno del cambiamento ebbene allora non c'è cambiamento senza conflitto e sulla questione scolastica sarebbe il caso di aprire un vasto e generalizzato conflitto politico nel Paese.