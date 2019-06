Lavoro dopo la laurea, ecco le università migliori: Orientale al top per assunzioni rapide

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Giugno 2019, 07:00

L'Orientale per chi ha fretta di trovare un posto, la Federico II per chi punta a risultati duraturi. Le classifiche, pur con tutti i limiti di una rilevazione statistica, consentono di orientare la scelta. I sette atenei campani testati da Almalaurea (su 75 in tutta Italia) consentono tutti, per i propri laureati, visibili miglioramenti di opportunità rispetto ai parametri regionali. Il tasso di occupati Istat nella fascia di età 25-34 anni è infatti in Campania spaventosamente basso: appena il 40,8% dei giovani nel pieno delle proprie energie ha un lavoro secondo la definizione statistica ufficiale, cioè anche precario o retribuito in natura. Un valore bassissimo, drammatico, ma che fa risultare come relativamente positivo quel 59% di occupati a un anno dalla laurea per la media degli atenei della regione. Dato che sale al 64% per l'Università Orientale, la quale quindi appare la più indicata per chi ha necessità di entrare il più rapidamente possibile nel mondo del lavoro, sia pure con retribuzioni non certo esaltanti (996 euro medi mensili). A un anno dalla laurea spicca invece per livello retributivo l'Università del Sannio, con un importo molto vicino alla media nazionale. Con il passare del tempo, invece, la Federico II segna una distanza rispetto a tutti gli altri atenei regionali, forte forse dei 795 anni di storia, fino a togliersi lo «sfizio», caso unico della regione, di battere di un solo euro la media nazionale nella retribuzione mensile netta: 1.460 euro contro 1.459. Una curiosità statistica, certo, ma che evidenzia appunto come per i laureati del Sud non ci sia affatto un futuro gramo e in cinque anni raddoppia il tasso di occupazione rispetto alla fascia della popolazione giovanile: 80% contro 40,8%.