Sud, laurearsi conviene ma è fuga di diplomati

Venerdì 7 Giugno 2019, 07:00

Laurearsi conviene. Al Sud di più. Il rapporto 2019 di Almalaurea, presentato ieri a Roma, offre segnali incoraggianti per chi raggiunge il più elevato titolo di studio, con tassi di occupazione e retribuzioni in aumento. Dall'analisi tuttavia emerge con nettezza anche una tendenza presente da tempo ma che sta dilagando negli ultimi anni: la scelta dei diplomati del Sud di iscriversi direttamente in atenei del Centro e del Nord. Il fenomeno era già sensibile nel 2015, con il 23,9% di diplomati al Sud con laurea al Centronord, ma nel 2018 si è saliti al 26,4%; un valore più o meno equamente distribuito tra atenei del Nord (13,7%) e del Centro (12,7%). In pratica più di un diplomato su quattro (tra quelli che raggiungono la laurea) lo fa emigrando dal proprio territorio di origine. A questa fuga si aggiunge, segnala Almalaurea, un effetto demografico che vede il Sud in contrazione di abitanti, con la popolazione di 19 anni d'età che calerà del 12% entro il 2030, contro incrementi del 7,3% al Centro e del 6,4% al Nord.